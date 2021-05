Jeep Elite (J13) : Victoire en prolongation pour Chalon-sur-Saône à Boulazac

Le duel des mauvais élèves a tourné in extremis en faveur de Chalon-sur-Saône. En déplacement sur le parquet de la lanterne rouge de Jeep Elite, Boulazac, les joueurs d’Ali Bouziane ont tout d’abord été bousculés avant de creuser un petit écart en fin de premier quart-temps. Prenant l’ascendant sur leurs adversaires, les coéquipiers de Myles Hesson (21 points, 10 rebonds) ont compté neuf points d’avance à un peu plus de quatre minutes de la mi-temps. C’est alors que les Périgourdins se sont réveillés et ont mis plus d’intensité dans leur jeu. Concluant la première moitié du match avec un 6-0, ils ont retrouvé leur vestiaire avec une longueur d’avance. Il en fallait toutefois plus pour inquiéter les Chalonnais qui ont repris neuf points d’avance en toute fin de troisième quart-temps grâce à une belle série.

Chalon-sur-Saône toujours en lice pour le maintien

Toutefois, la fin du temps réglementaire a tourné au cauchemar pour l’Elan Chalon qui, alors qu’il menait de huit points avec un peu moins de cinq minutes à jouer, est sorti du match. Encaissant alors un 11-0, les joueurs de Saône-et-Loire se sont retrouvés menés de trois points grâce à un dunk de Mouphtaou Yarou (16 points, 14 rebonds). Sean Armand (17 points), à 24 secondes du buzzer, a trouvé la faille pour égaliser, Kevin Harley (5 points) manquant le tir de la gagne pour le BBD à trois secondes du terme de la rencontre. Les cinq minutes supplémentaires ont vu Chalon-sur-Saône finir plus fort pour s’imposer d’un petit point (87-88) et réduit l’écart sur Roanne, Cholet ou encore Pau-Lacq-Orthez dans la course au maintien.



BASKET - JEEP ELITE / 13EME JOURNEE

Samedi 23 janvier 2021

Châlons-Reims - Boulogne-Levallois : 73-87



Mardi 9 mars 2021

Orléans - Roanne : 108-100



Dimanche 4 avril 2021

Le Portel - Cholet : 65-91



Mercredi 7 avril 2021

Gravelines-Dunkerque - Bourg-en-Bresse : 90-98 (ap)



Mercredi 19 mai 2021

Boulazac - Chalon-sur-Saône : 87-88 (ap)



Jeudi 20 mai 2021

18h00 : Le Mans - Monaco

18h00 : Nanterre - Pau-Lacq-Orthez

18h30 : ASVEL - Strasbourg

18h30 : Dijon - Limoges