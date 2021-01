Jeep Elite (J13) : Boulogne-Levallois s'est fâché

Les Metropolitans derrière Monaco

JEEP ELITE / 13EME JOURNEE

Samedi 21 janvier 2021

Un seul match était au programme ce samedi en Jeep Elite, et il opposait deux équipes au bilan bien différent : Châlons-Reims (1 victoire - 7 défaites avant ce match) et Boulogne-Levallois (7 victoires - 2 défaites). Et la logique a été respectée, avec une victoire 87-73 des Franciliens au Complexe Sportif René Tys. Ce sont pourtant les joueurs de la Marne qui ont parfaitement débuté cette rencontre, en menant 27-17 à la fin du premier quart, et même 50-34 à la mi-temps, dans le sillage d'un excellent Travis Leslie, auteur de 18 points et 5 rebonds.Bastien Pinault, à 3 points, est parvenu à faire passer les Metropolitans devant (55-57) à 1'55 de la fin du troisième quart, et ils ont finalement entamé le dernier quart en menant 56-61. Un dernier quart où Boulogne-Levallois n'a jamais été inquiété, et le club du 92 s'impose finalement de quatorze points., et il a été bien aidé par Anthony Brown et David Michineau, auteurs de 12 points chacun. Grâce à cette victoire, Boulogne-Levallois, deuxième, revient à 80% de victoires, à égalité avec Dijon, mais reste derrière Monaco, qui a gagné 85,7% de ses matchs depuis le début de saison. Loin derrière, Châlons-Reims est avant-dernier, avec 11% de victoires.Châlons-Reims -: 73-87Dates à déterminer :Orléans - RoanneDijon - LimogesLe Mans - MonacoGravelines-Dunkerque - Bourg-en-BresseNanterre - Pau-Lacq-OrthezASVEL - StrasbourgLe Portel - CholetBoulazac - Châlon-sur-Saône