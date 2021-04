Jeep Elite (J13) : Aucune frayeur pour Cholet face au Portel

Cholet est dans une bonne spirale. Après leur victoire face à Orléans et leur exploit sur le parquet de Monaco, les joueurs d’Erman Kunter ont profité de leur déplacement sur le parquet du Portel pour aller chercher un troisième succès de rang en Jeep Elite. Dès les premières minutes de jeu, la différence entre les deux équipes s’est avérée patente, Cholet menant de quatorze points après quatre minutes de jeu et même de 22 longueurs avant même la fin du premier quart-temps. Mais les coéquipiers de Michael Stockton (15 points) n’en avaient pas assez et ont continué d’accélérer jusqu’à la mi-temps. Les Portelois, bloqués à douze points dans le deuxième quart-temps ont subi des vagues continues pour voir l’écart dépasser les 30 points à deux minutes de la mi-temps.

Cholet est passé en mode gestion

Remobilisés par Eric Girard dans l’intimité du vestiaire, les coéquipiers de Michael Umeh et Mehdy Ngouama (11 points chacun) ont alors montré plus de résistance face à des Choletais sans doute désireux de gérer le large avantage pris dans la première moitié du match. Avec 36 points d’avance à dix minutes de la fin de la rencontre, les joueurs du CB ont clairement levé le pied dans le dernier quart-temps, avec l’écart qui est redescendu sous les 30 points. Au final, c’est avec une marge de 26 points que Cholet signe ce troisième succès consécutif en Jeep Elite (65-91). Le Portel, qui avait mis fin à une série de six défaites de suite le week-end dernier en dominant Chalon-sur-Saône, retombe dans ses travers et reste sous la menace de la zone de relégation.



BASKET - JEEP ELITE / 13EME JOURNEE

Samedi 23 janvier 2021

Châlons-Reims - Boulogne-Levallois : 73-87



Mardi 9 mars 2021

Orléans - Roanne : 108-100



Dimanche 4 avril 2021

Le Portel - Cholet : 65-91



Mercredi 7 avril 2021

18h00 : Gravelines-Dunkerque - Bourg-en-Bresse



Reportés à une date ultérieure

Le Mans - Monaco

Nanterre - Pau-Lacq-Orthez

ASVEL - Strasbourg

Dijon - Limoges

Boulazac - Chalon-sur-Saône