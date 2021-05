Jeep Elite (J12 et J28) : Monaco, Dijon et l'ASVEL l'emportent

Limoges renverse Châlons-Reims

BASKET - JEEP ELITE / 12EME JOURNEE

Samedi 16 janvier 2021

Dimanche 17 janvier 2021

Vendredi 29 janvier 2021

Samedi 6 février 2021

Lundi 17 mai 2021

BASKET - JEEP ELITE / 28EME JOURNEE

Mercredi 7 avril 2021

Vendredi 9 avril 2021

Samedi 10 avril 2021

Lundi 12 avril 2021

Vendredi 23 avril 2021

Lundi 17 mai 2021

Ce lundi était l'occasion de mettre à jour le calendrier de Jeep Elite, avec cinq matchs en retard de la 12eme journée et un match en retard de la 28eme journée. Et après ses défaites contre Dijon et l'ASVEL, le leader Monaco a bien rebondi, avec une large victoire sur Nanterre (11eme) : 90-67. La Roca Team a mené de bout en bout et n'a jamais tremblé (43-27, mt), dans le sillage d'un Damien Inglis à 15 points et 4 rebonds.Dijon reste l'équipe ayant gagné le plus de matchs cette saison (21), mais aussi celle qui en a disputé le plus (26), si bien que la JDA n'est "que" deuxième. Les Dijonnais ont dominé Orléans (9eme), qui restait sur cinq victoires de suite, sur le score de 74-71. La JDA a dominé la majorité du match mais s'est fait peur sur la fin, en encaissant un 10-0 qui a permis à OLB de mener 71-70 à 45 secondes de la fin. Mais un tir de David Holston et deux lancers-francs de Hans Vanwijn ont scellé la victoire dijonnaise. Alexandre Chassang finit avec 18 points et Jamel Morris avec 19. A la troisième place, on retrouve l'ASVEL, qui est allée gagner 79-70 à Bourg-en-Bresse (5eme), en faisant la différence dans le troisième quart (10-18). La JL de Danilo Andjusic (21pts) est revenue à -5 dans le dernier quart, mais n'est pas parvenue à plus réduire l'écart. Thomas Heurtel a porté l'ASVEL sur ses épaules, avec 21 points et 6 passes.Après trois défaites de suite, Le Mans a renoué avec la victoire en allant s'imposer 95-88 à Cholet (14eme), qui signe une troisième défaite de suite. Le MSB, malgré un petit coup de mou dans le troisième quart (19-13), a dominé cette rencontre, et a pu compter sur un grand Valentin Bigote, auteur de 28 points (25pts et 9pds pour Michael Stockton côté choletais). Victoire également pour Limoges (8eme) à domicile face à Châlons-Reims (12eme), qui est retombé sur terre après deux victoires de suite : 73-66.(71-64 à 56 secondes de la fin) et assurer la victoire. Jerry Boutsiele a porté les Limougeauds, avec 17 points et 7 rebonds, alors que Joshiko Saibou (15pts, 6rbds, 3pds) n'a pas suffi côté Châlons-Reims. Enfin, Le Portel (10eme) a remporté son troisième match de suite, sur le parquet de Roanne, qui encaisse une septième défaite d'affilée et se retrouve juste au dessus de la zone rouge. Les Nordistes se sont imposés 77-74, dans un match décousu où ils ont remporté le premier quart-temps 24-8 avant de perdre le deuxième 30-15. La Chorale a mené jusqu'à quatre minutes de la fin (73-70) mais a raté son money-time, malgré les 14 points et 4 rebonds de Juvonte Reddic. En face, Mikyle McIntosh a régalé pour Le Portel, avec 22 points et 5 rebonds. La plupart de ces équipes rejoueront dès jeudi.Pau-Lacq-Orthez -: 76-83- ASVEL : 85-75- Boulazac : 100-84Boulogne-Levallois -: 63-71Roanne -: 74-77- Orléans : 74-71- Nanterre : 90-67Cholet -: 88-95- Châlons-Reims : 73-66- Chalon-sur-Saône : 88-80- Le Mans : 90-72Cholet -: 81-82- Gravelines-Dunkerque : 89-65- Boulazac : 86-77- Strasbourg : 73-69- Châlons-Reims : 94-76Orléans -: 89-98Bourg-en-Bresse -: 70-79