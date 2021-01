Jeep Elite (J12 et J14) : Le Mans et Gravelines larges vainqueurs

Le Mans enfonce Chalon

JEEP ELITE / 12EME JOURNEE

Vendredi 29 janvier 2021

14EME JOURNEE

On jouait deux matchs de Jeep Elite comptant pour des journées différentes ce vendredi soir, et ils ont vu de larges victoires, mais pas des matchs à sens unique, loin de là. Dans un match de la 12eme journée, Gravelines-Dunkerque (10eme) s'est imposé 100-84 contre Boulazac, qui encaisse donc sa septième défaite en sept matchs. Les joueurs de la Dordogne ont pourtant bien tenu en première mi-temps (20-21 à la fin du premier quart, 48-49 à la mi-temps), mais ils ont craqué en deuxième, encaissant un 25-18 puis un 27-17 dans les deux derniers quarts. A quatorze minutes de la fin, le score n'était que de 64-63 en faveur du BCM, qui a ensuite signé un 7-0 pour mener de six points à la fin du troisième quart.Le Gravelinois Corey Davis termine meilleur marqueur de la partie, avec 26 points, devant son coéquipier Briante Weber, auteur de 22 points (mais aussi 7 rebonds et 7 passes). Côté Boulazac, Cameron Wells finit avec 19 points, mais cela n'empêche pas son équipe de s'enfoncer au classement...Dans l'autre match de la soirée, comptant pour la 14eme journée, Le Mans (6eme) est allé gagner 85-69 à Chalon-sur-Saône (15eme). A l'instar de Boulazac, c'est pourtant l'Elan qui menait à l'issue de la première mi-temps, après avoir remporté le premier quart 18-13, puis perdu le deuxième 19-22.A la fin du troisième quart, les Manceaux menaient 58-51 et Chalon n'a jamais réussi à réduire l'écart. Au contraire... Un 6-0 encaissé au coeur du dernier quart ne lui a laissé aucune chance. Auteur de 23 points et 8 rebonds, Ovie Soko a été le grand artisan de cette victoire nordiste, alors qu'aucun Chalonnais n'a dépassé les 13 points (Sean Armand).- Boulazac : 100-84Chalon-sur-Saône -: 69-85