Jeep Elite (J10/J17) : Neuvième victoire pour Bourg-en-Bresse, Le Mans respire

BASKET - JEEP ELITE / 10EME JOURNEE

Vendredi 22 novembre 2019

Samedi 23 novembre 2019

Dimanche 24 novembre 2019

Lundi 25 novembre 2019

Mardi 3 décembre 2019

Le Mans se relance !



BASKET - JEEP ELITE / 17EME JOURNEE

Mardi 29 octobre 2019

Mercredi 20 novembre 2019

Lundi 25 novembre 2019

Mardi 26 novembre 2019

Mardi 3 décembre 2019

Samedi 4 janvier 2020

Dimanche 5 janvier 2020

Bourg-en-Bresse a battu Roanne dans un match en retard de la 10eme journée de Jeep Elite. (83-71). Face à la lanterne rouge, la JL a confirmé sa place dans le top 5 du championnat de France en gagnant son neuvième match de la saison. Mais elle a mis du temps à y parvenir. Pendant toute la première période, la Chorale a prouvé qu'elle allait mieux. Mais le promu a fini par céder face à l'impact physique des Burgiens.Le tacticien monténégrin a finalement pu compter sur cinq joueurs à plus de dix points pour forcer la décision. Avec 16 unités, Jackie Carmichael a terminé meilleur scoreur de la partie.– Boulazac : 97-88 ap– Chalon-sur-Saône : 92-88– Gravelines-Dunkerque : 89-80– Orléans : 99-87Cholet –: 72-85Le Mans –: 82-90– Nanterre : 79-69– Châlons-Reims : 83-76– Roanne : 83-71Le Mans respire ! Le champion de France 2018 restait sur quatre revers consécutifs. Une mauvaise série qui avait fait plonger les Sarthois au classement et provoqué le licenciement de Dounia Issa. Deux jours après le départ de son entraîneur, le MSB a parfaitement réagi lors de la réception de Boulogne-Levallois pour un match avancé de la 17eme journée de Jeep Elite (104-83). Avec Eric Delord et Antoine Mathieu pour assurer l'intérim sur le banc, les Manceaux n'ont fait qu'une bouchée du deuxième de Jeep Elite.Même avec beaucoup de déchets, le jeu proposé par les Manceaux a mis les shooteurs dans de bonnes dispositions à 3-points (11/20). Dans ce domaine, Brandon Taylor a été particulièrement convaincant (4/5 derrière la ligne). En confiance, le meneur n'a raté qu'un shoot pour terminer avec 32 points et une évaluation de 35. Ce succès permet au Mans de repartir de l'avant en montant provisoirement à la 12eme place du classement avant la nomination d'un nouvel entraîneur.– Le Portel : 64-58Châlons-Reims –: 91-99Boulazac –: 80-86– Cholet : 89-79Dijon –: 74-77Limoges –: 80-83– Boulogne-Levallois : 104-83Nanterre – Pau-Lacq-OrthezMonaco – ASVEL