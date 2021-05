Jeep Elite (J10 et J29) : Fin de série pour Monaco

Les changements de coach inefficaces pour le moment

BASKET - JEEP ELITE / 10EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

JEEP ELITE / 29EME JOURNEE

Fin de série pour Monaco ! Victorieuse de ses onze derniers matchs, toutes compétitions confondues, la Roca Team s'est inclinée sur le parquet de son dauphin, Dijon, lors de la 10eme journée de Jeep Elite, qui se déroulait en grande partie ce mercredi. Les Dijonnais se sont imposés 86-83 au terme d'une rencontre qu'ils ont globalement maîtrisée, et se reprennent ainsi après leur lourde défaite de la semaine passée à Pau. Les Dijonnais menaient de trois points à la fin du premier quart et de dix à la mi-temps (48-38), puis ont vu revenir les Monégasques à -6 à dix minutes de la fin.Auteur de 27 points (4/7 à 3pts), Chase Simon a grandement contribué à ce succès dijonnais. En face, Rob Gray finit avec 26 points mais cela n’a pas empêché la défaite de Monaco, qui reste toutefois leader au pourcentage de victoires (85% contre 79% pour Dijon). Le troisième, Strasbourg, étant toujours en quarantaine après son Final Eight de Ligue des Champions en Russie, l'ASVEL en profite pour revenir à égalité avec la SIG grâce à sa cinquième victoire d'affilée, contre Le Mans (7eme). Les hommes de TJ Parker n'ont pas vraiment été inquiétés. Ils menaient 45-35 à la mi-temps et 66-51 à la demi-heure de jeu, et les Manceaux n'ont jamais eu l'espoir de revenir, malgré un Vitto Brown à 22 points et un Valentin Bigotte à 20 points. Côté ASVEL, c’est Guerschon Yabusele qui termine meilleur marqueur, avec 21 points, à 4 sur 5 à 3 points.A la huitième et dernière place qualificative pour le Final Eight, on retrouve Orléans, qui est allé s'imposer 82-74 à Limoges (9eme). Le CSP menait pourtant de onze points à la mi-temps et de cinq à la 30eme, mais Orléans a terminé le dernier quart par un 8-0, ce qui lui a permis d'égaliser à 70-70 à 43 secondes du buzzer grâce à Paris Lee (23pts, 10pds, 5rbds lors de ce match !). Philip Scrubb a manqué le tir à 3 points de la victoire, et dans la prolongation, OLB a fini sur un 6-0 pour l'emporter. Les 16 points de Nicolas Lang n'ont pas suffi au CSP.Les Nanterriens l'ont emporté 97-87, grâce à un grand dernier quart-temps, remporté 31-20. La recrue Brock Motum s'est mise en évidence, avec 18 points à 7 sur 8 aux tirs (19pts et 7pds pour Sean Armand côté chalonnais). Si le changement de coach n'a (pour le moment ?) pas eu d'effet à Chalon, ce s'est pas le cas non plus à Gravelines-Dunkerque. Le BCM, 16eme, a subi sa neuvième défaite de suite, qui plus est dans le derby à domicile contre Le Portel, 11eme : 63-73. Les joueurs du Portel, conduits par Benoit Mangin (17pts, 4rbds), ont mené tout au long de la rencontre et n'ont jamais tremblé dans le money-time. Malgré les 15 points de Khalid Boukichou, Gravelines-Dunkerque est au plus mal, avant d'aller à Nanterre samedi.D'autant que Boulazac, la lanterne rouge, qui semblait condamné à la Pro B, s'est réveillé en signant sa quatrième victoire de la saison, à Roanne (12eme) sur le score de 91-94, et compte désormais quatre succès de retard sur le premier non-relégable à dix matchs de la fin. Les joueurs du Périgord ont mené pendant la majorité du match (35-45, mt) mais ont vu les Roannais passer devant (80-79) à 4'32 de la fin.n). Enfin, dans un match de la 29eme journée, Châlons-Reims (15eme) a signé un succès capital contre Cholet (13eme) : 94-89, après avoir été mené 42-54 à la mi-temps, mais avoir réussi un grand troisième quart-temps (27-16) puis avoir creusé l'écart dans les trois dernières minutes. Travis Leslie, auteur de 31 points, a été le grand artisan de cette victoire, alors que le duo Michael Stockton (23pts, 6pds) - Ian Miller (24pts, 4pds) n'a pas pu éviter la défaite choletaise.Boulogne-Levallois -: 76-79Pau-Lacq-Orthez -: 86-97- Cholet : 75-72Chalon-sur-Saône -: 87-97Gravelines-Dunkerque -: 63-73Limoges -: 74-82 ap- Le Mans : 89-75Roanne -91-94- Monaco : 86-83- Orléans : 87-65Limoges -: 69-103Roanne -: 72-80Boulazac -: 68-81- Le Portel : 90-61- Nanterre : 86-81Chalon-sur-Saône -: 78-86- Cholet : 94-89Gravelines-Dunkerque - ASVEL