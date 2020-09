Jeep Elite (J1) : Hold-up pour l'Elan Béarnais, Boulogne-Levallois leader, Le Mans et Nanterre bien lancés

Au lendemain de la victoire de Dijon face à l’ASVEL, la 1ere journée de Jeep Elite a vu un véritable holp-up avoir lieu à Chalon-sur-Saône. Les joueurs de l’Elan Chalon ont longtemps cru pouvoir prendre le meilleur sur l’Elan Béarnais pour leur première sortie de la saison en championnat. Pourtant, menant au score dès les premiers instants du match et comptant même jusqu’à onze longueurs d’avance dans le deuxième quart-temps, les coéquipiers de Garrett Sim (16 points) et D.J. Cooper (11 points, 10 passes) ont vu les joueurs de Pau-Lacq-Orthez revenir dans le match, ne comptant plus que deux points d’avance juste avant la conclusion du troisième quart-temps. Une tendance que les coéquipiers de Shannon Evans (23 points) ont confirmé dans les dix dernières minutes pour s’imposer de deux longueurs (76-78).

Le Mans et Nanterre solides à domicile

Après une saison 2019-2020 à oublier, la SIG n’est pas encore sur le chemin de la rédemption. En effet, les joueurs de Lassi Tuovi ont chuté pour leur première sortie de la saison sur le parquet du Mans malgré une bonne entame de match et un avantage de trois points après le premier quart-temps pour les coéquipiers de Bonzie Colson (17 points, 8 rebonds). Si la première partie du deuxième quart-temps est allé dans le même sens, le MSB a petit à petit haussé le ton pour retrouver son vestiaire avec une longueur d’avance. La donne a changé à la reprise avec un 13-1 d’entrée pour les coéquipiers de Scott Bamforth (24 points) et de Terry Tarpey (11 points, 10 rebonds). Dès lors, les Manceaux ont joué à leur main pour s’imposer de 18 longueurs (97-79). Le duel entre équipes à dominante verte a tourné en faveur de Nanterre sur le parquet de Limoges. Un match que le CSP, emmené par Nicolas Lang (23 points), a bien entamé avant un 12-2 qui a remis en lice les Nanterriens. Dès lors, les coéquipiers de Chris Warren (24 points) et d’Isaïa Cordinier (16 points, 10 rebonds) ont conservé la main au tableau d’affichage, comptant jusqu’à treize points d’avance à l’entame du dernier quart-temps. Une fin de match moins intense voit les joueurs de Pascal Donnadieu s’imposer de neuf longueurs (76-85).

Orléans et Boulogne-Levallois n’ont pas fait de détail

Le point commun entre Orléans, face à Cholet, et Boulogne-Levallois, face à Gravelines-Dunkerque : les deux ont étrillé leurs adversaires du soir. En l’absence de Lasan Kromah, mais avec Kyvon Davenport (5 points), les Choletais n’ont pas pesé bien lourd. S’ils ont donné le change dans le premier quart-temps, la situation s’est dégradée avant la mi-temps où un 16-3 pour les coéquipiers de Chima Moneke (23 points, 6 rebonds) a permis à l’OLB de se détacher. Les 20 dernières minutes n’ont pas permis aux coéquipiers de Michael Stockton (15 points) de revenir dans le match pour une défaite de 38 longueurs (101-63). En ce qui concerne les Metropolitans, la cause était assez entendue dès la fin du premier quart-temps. Bolqués à neuf points en dix minutes, les joueurs du BCM ont subi pour être menés de 18 points. Emmenés par Vitalis Chikoko (27 points, 8 rebonds), les Franciliens ont repris leur marche en avant dans le troisième quart-temps pour entamer les dix dernières minutes avec 31 points d’avance, n’en ayant concédé que 7 dans le même laps de temps. Malgré Chris Horton (17 points, 11 rebonds), Gravelines-Dunkerque s’incline de 32 longueurs (89-57). Pour les Metropolitans, ce deuxième succès en deux match propulse le club en tête du classement.



BASKET - JEEP ELITE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 25 septembre 2020

Dijon - ASVEL : 81-74



Samedi 26 septembre 2020

Chalon - Pau-Lacq-Orthez : 76-78

Le Mans - Strasbourg : 97-79

Limoges - Nanterre : 76-85

Orléans - Cholet : 101-63

Boulogne-Levallois - Gravelines-Dunkerque : 89-57



Dimanche 27 septembre 2020

18h00 : Bourg-en-Bresse - Roanne



Reportés à une date ultérieure

Boulazac - Monaco

Le Portel - Châlons-Reims