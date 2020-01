Jeep Elite : Gravelines retrouve le sourire, Le Mans se reprend à l'extérieur

🏀 VICTOIRE | 🔚#BCMCHO

BASKET - JEEP ELITE / 19EME JOURNEE

Vendredi 17 janvier 2020

Samedi 18 janvier 2020

Dimanche 19 janvier 2020

Gravelines-Dunkerque met fin à sa série de défaites.Dans un Sportica plein à craquer et impatient de revoir les siens gagner, Gravelines-Dunkerque a donné le ton dès le premier quart-temps, nettement remporté par les locaux (28-11). Et ce n’est pas la légère réaction des Roannais dans le deuxième quart-temps (19-14 pour la Chorale) qui a fait retomber dans ses travers ce BCM sans victoire depuis le 9 novembre (74-70 au Mans), le dernier succès des Nordistes remontant, lui, à encore un peu plus longtemps, le 2 novembre à Limoges (92-80). Au contraire, emmené par un Benjamin Sène des grands soirs (19 points, 5 passes, 5 rebonds, 26 d’évaluation), Gravelines-Dunkerque est reparti de plus belle, et a profité de la seconde mi-temps (26-12 et 22-19) pour décramponner définitivement une équipe de Roanne déjà au bord du gouffre à la pause (42-30).Châlons-Reims garde une légère marge par rapport à cette zone dangereuse. MaisEncore au contact à l’issue du troisième quart-temps de ce MSB qui restait sur une gifle en Béarn face à Pau-Lacq-Orthez (85-64),, tous deux irrésistibles à longue distance (3 sur 4 pour le premier, 5 sur 6 pour le second). Côté manceau, le collectif a fait la différence, avec huit joueurs à au moins 10 d’évaluation à l’arrivée, et un Terry Tarpey encore très en vue (9 points, 7 rebonds) et élu MVP de cette rencontre qui permet aux Manceaux de présenter un bilan de 7 victoires sur leurs 8 derniers matchs, soit depuis l’arrivée d’Elric Delord sur le banc. Avec désormais 10 succès à leurs compteurs, les Sarthois restent solidement installés dans le Top 8.Châlons-Reims -: 78-87- Roanne : 90-6118h30 : Monaco - Pau-Lacq-Orthez20h00 : Boulazac - Le Portel20h00 : Chalon - Boulogne-Levallois20h00 : Dijon - Cholet20h00 : Orléans - Limoges20h30 : Nanterre - Strasbourg16h00 : ASVEL - Bourg-en-Bresse