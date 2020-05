Jeep Elite : Girard reprend sa place au Portel

Après avoir dit « au revoir » à mes amis Champenois, je suis ravie de rejoindre le Grand-Nord pour ce nouveau challenge! Hâte d’évoluer dans le chaudron ou la chaleur humaine est plus fervente qu’ailleurs! Je passe donc le Bonjour à vs tous, mes nouveaux supporters ⚪️🟢 pic.twitter.com/bhrA6WHkF7

— Johan Passave-Ducteil (@JOPASSAVEDUC13) May 28, 2020

Ça bouge au Portel. Alors que le club a appris son maintien en Jeep Elite cette semaine, malgré sa dernière place lors de l'arrêt du championnat, l'ESSM a décidé qu'Eric Girard allait reprendre sa place d'entraîneur à la place de Christian Monschau. Une place qu'il avait quitté en décembre 2019 pour devenir directeur sportif. C'est donc un retour quelques mois en arrière pour Girard et le Portel avant d'entamer la saison 2020-21.En plus de Girard, le club a annoncé les arrivées de Johan Passave-Ducteil, après deux saisons à Châlons-Reims, de Boris Dallo (Strasbourg) et de Mehdy Ngouama (Nanterre). A noter également, la prolongation de Benoit Mangin pour les quatre prochaines années.