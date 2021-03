Jeep Elite : Dijon renoue avec le succès contre Gravelines-Dunkerque et reste au contact de Monaco

Holston et Julien mènent la danse

JEEP ELITE / 26EME JOURNEE

Samedi 27 mars 2021



Dimanche 28 mars 2021

Mardi 30 mars 2021

Vendredi 23 avril 2021

Il était grand temps pour Dijon de relever la tête.Battu à Strasbourg (84-78) et Orléans (74-69) lors de ses deux derniers déplacements mais aussi ses deux derniers matchs en date,, à Roanne, mais surtout sur le parquet de Bourg-en-Bresse, quatrième. Mais au même titre que Dijon a su remettre la marche en avant après deux revers d'affilée, il a également su empêcher son adversaire de réussir la passe de trois hors de ses bases. Il faut dire qu'il n'y a rien à faire cette saison face à la JDA dans sa salle du Palais des Sports, où les Bourguignons sont toujours invaincus. Ils le doivent en grande partie à David Holston. Mardi soir, le meneur américain de Dijon a d'ailleurs été encore pour beaucoup dans ce nouveau succès de son équipe.Auteur de 5 passes mais surtout de 24 points, Holston n'a manqué qu'un seul shoot dans cette partie, à trois points (3 sur 4 dans ce domaine). A deux points, en revanche, il n'a rien manqué (5 sur 5) et permis très vite aux Dijonnais de prendre la maîtrise des débats. En tête à l'issue du premier quart-temps (22-17), la JDA s'est d'ailleurs envolée ensuite, pour regagner les vestiaires avec 12 points d'avance. Grâce à un très bon troisième quart-temps (26-20 pour les Maritimes), le BCM, emmené par Boukichou et Morency, tous deux 15 points mardi, a bien tenté de faire vaciller le deuxième du championnat. Mais cela n'a pas duré bien longtemps. EtEn grande forme en déplacement ces derniers temps, Gravelines-Dunkerque n'a pas résisté à l'invincibilité de Dijon sur son parquet. La JDA se reprend et continue de mettre la pression sur Monaco.- Orléans : 91-70Boulazac -: 63-72- Chalon-sur-Saône : 84-83- Nanterre : 86-79- Bourg-en Bresse : 102-97- Châlons-Reims : 97-71- Gravelines-Dunkerque : 83-7320h00 : Boulogne-Levallois - Le Mans21h00 : Strasbourg - Monaco