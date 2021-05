Jeep Elite - Dijon : La recherche d'un nouvel entraîneur reprend après le désistement de Milling

Communiqué officiel de la JDA Dijon Basket :#MyJDA #Dijon

La JDA déjà la recherche d’une solution

Les dirigeants de la JDA Dijon sont dans une situation inconfortable. Entraîneur du club bourguignon depuis 2015, Laurent Legname va quitter son poste à l’issue de la saison. L’ancien joueur et entraîneur de Hyères-Toulon a, en effet, décidé d’activer la clause de sortie incluse dans son contrat afin d’incarner le nouveau cycle voulu par le club de Bourg-en-Bresse. Très rapidement, la JDA a confirmé le nom du technicien qui viendra prendre place sur le banc dans les mois à venir avec le choix des dirigeants qui s’est porté sur Kyle Milling. L’ancien joueur franco-américain, passé par Pau-Lacq-Orthez, Hyères-Toulon ou encore Monaco avant de se reconvertir comme entraîneur au HTV puis à Limoges et plus récemment au Japon avait immédiatement donné son accord pour rejoindre Dijon pour les deux prochaines saisons. Finalement, cette arrivée ne se matérialisera pas.En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué publié ce mercredi, les dirigeants du club dijonnais ont annoncé que « Kyle Milling ne sera pas le prochain entraineur de la JDA Dijon Basket ». Une annonce qui intervient alors que le technicien franco-américain a indiqué « le 20 mai dernier qu’il renonçait à honorer l’engagement signé il y a deux mois ». Sans entrer dans les détails des raisons qui ont poussé Kyle Milling à renoncer, la JDA précise qu’il s’agit de « motifs et raisons qui lui sont personnels ». Dès à présent, les dirigeants du club de Dijon explorent « de nouvelles pistes en adéquation avec l’ambition du club » avec « plusieurs contacts établis ». Vis-à-vis des supporters, « la direction du club a souhaité vous informer de cette situation inattendue et vous assurer également de son entière mobilisation à préparer la saison prochaine ». Alors que la JDA est en lutte pour jouer les premiers rôles dans la fin de saison de Jeep Elite, c’est une mésaventure à laquelle le club n’était pas préparé.