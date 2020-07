On prend les mêmes et on recommence ! La Ligue nationale de basket ayant décidé que la saison 2019-20 serait blanche, sans titre de champion attribué, ni montées ni descentes, en raison de la pandémie de coronavirus, ce sont les 18 mêmes clubs qui disputeront la saison 2020-21, dont le calendrier a été dévoilé ce jeudi. La saison débutera le week-end du 26-27 septembre, avec notamment un choc entre deux des trois équipes qui étaient co-leaders au moment de l’arrêt de la saison en mars dernier, Dijon et l’ASVEL. La troisième équipe, Monaco, ira de son côté à Boulazac.

Le All Star Game entre Noël et Nouvel An

Parmi les dates importantes de la saison régulière, on retiendra les Classico entre Pau et Limoges qui auront lieu lors des 7eme et 18eme journées, les derbys des Hauts-de-Seine entre Nanterre et Boulogne-Levallois qui se dérouleront lors des 8eme et 18eme journées, les Opalico entre Le Portel et Gravelines-Dunkerque lors des 10eme et 28eme journées, ou encore les revanches de la dernière finale entre l’ASVEL et Monaco lors des 8eme et 14eme journées. Les quarts de finale (au meilleur des trois matchs) débuteront le 12 mai, les demi-finales (au meilleur des cinq matchs) le 21 mai et les finales (au meilleur des cinq matchs) le 5 juin. Par ailleurs, le All Star Game aura lieu, comme le veut la tradition, entre Noël et Nouvel An, le 29 décembre à l’AccorHotels Arena. Quant à la Disneyland Paris Leaders Cup, elle aura lieu du 12 au 14 février avec les huit meilleurs de la phase aller.



1ere journée de Jeep Elite (26-27 septembre)

Bourg-en-Bresse – Roanne

Chalon-sur-Saône – Pau-Lacq-Orthez

Dijon – ASVEL

Le Mans – Strasbourg

Le Portel – Châlons-Reims

Boulogne-Levallois – Gravelines-Dunkerque

Limoges – Nanterre

Orléans – Cholet

Boulazac - Monaco