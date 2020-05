Jeep Elite : Deux recrues à Nanterre

Alors que la LNB n'a pas encore statué sur l'issue de la saison 2019-2020, Nanterre prépare activement l'exercice 2020-2021. Ce vendredi, la JSF a officialisé l'arrivée de deux joueurs. Ivan Fevrier et Lucas Dussoulier ont rejoint la Palais des sports Maurice Thorez pour les trois prochaines saisons. Pour le premier cité, c'est un court déplacement. L'ailier-fort jouait cette saison dans l'autre club des Hauts-de-Seine : Boulogne-Levallois. Pour sa deuxième saison pleine chez les professionnels, le joueur de 21 ans a tourné à 4,6 points et 1,5 rebond en 13 minutes par match.En le recrutant, l'équipe de Pascal Donnadieu mise sur un joueur prometteur.L'autre recrue de Nanterre vient directement de Pro B mais possède un profil similaire à l'aile.. Depuis le début de la saison, l'ailier shooteur de 2,03m a des moyennes de 10 points, 4,1 rebonds et 2,3 passes décisives par match. Passés par l'INSEP, ces deux joueurs ont représenté la France dans les équipes de jeunes. Désormais, ils passent au vert en rejoignant Nanterre sur le long terme.