Jeep Elite : Cholet - Monaco encore reporté !

Le match avait déjà été reporté !

Vingt-quatre heures après le report du match Le Portel - ASVEL,La Ligue Nationale de basketball (LNB) a annoncé ce vendredi que la rencontre entre Cholet et Monaco était reportée elle aussi.Au total, trois joueurs ont été testés positifs au retour du match contre Strasbourg. Le Comité sanitaire de la LNB a alors préféré reporter le match. Un report évident puisque toute l'équipe et l'entraîneur sont considérés comme des cas contacts et ont été placés à l'isolement. Paradoxalement, ce report laissera le temps à deux blessés de l'équipe des Mauges de se soigner. L'ailier Lasan Kromah s'est en effet fait une entorse lors du match contre Strasbourg, tandis que le meneur Gerry Blakes, lui, souffre d'un genou depuis quelques jours.A noter que c'est la deuxième fois cette saison que cette rencontre est reportée. Les deux équipes auraient dû ainsi s'affronter le 24 octobre dernier. Là-encore, le match avait été reprogrammé pour des cas de coronavirus à Cholet. La LNB se retrouve donc une nouvelle fois à devoir trouver une nouvelle date pour cette opposition entre le 14eme et le premier de Jeep Élite. Et Cholet se retrouve sans match à jouer jusqu'à nouvel ordre. « C’était notre dernier match officiel de prévu pour le moment. Pour la suite de la saison, on attend que la LNB décide », a indiqué l'entraîneur du Cholet Basket Erman Kunter. La nouvelle date sera sûrement communiquée lorsque la Ligue aura programmé la suite de la saison, lors de sa prochaine réunion.