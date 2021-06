Châlons-Reims fait la différence dans le money time



Voici un résultat qui pourrait bien relancer toute la fin de saison régulière et, plus précisément, le sprint final pour la première place.en match en retard de la 17eme journée de Jeep Elite qui pourrait bien faire les affaires de Dijon, vainqueur de Chalon-sur-Saône à domicile en février dernier lors de cette même journée., auteur assurément de l'un des plus beaux exploits de ces dernières semaines trois jours après s'être pris les pieds dans le tapis contre Strasbourg en Alsace.Les joueurs de Cédric Heitz avaient à coeur de redémarrer une série, peu importe l'adversaire. Ils y sont parvenus aux dépens du premier du classement et invaincu depuis le 15 mai dernier avec cette violente gifle reçue à l'Astroballe contre l'ASVEL. Un véritable exploit pour le CCRB, qui s'était de surcroît présenté avec seulement huit joueurs professionnels sur la feuille de match, à l'instar de Bourg-en-Bresse la veille face à la SIG. Peut-être inspiré par la performance des Bressans,Le retour d'Antoine Eïto n'a rien changé.et de son meneur fou Paris Lee, encore phénoménal (29 points, 13 passes, 4 rebonds, 32 d'évaluation). Après une fin de première mi-temps très tendue (l'Orléanais Williams Narace a écopé d'une disqualifiante pour une altercation sur le chemin des vestiaires), les Sarthois, menés de deux points uniquement (45-43), pouvaient encore y croire. Le 11-0 passé par Le Mans à son adversaire à la reprise permettait même aux locaux d'inverser la vapeur avant de subir une rafale de tirs longue distance des Orléanais, particulièrement brillants mardi dans ce domaine une nouvelle fois (16 sur 27 à trois points). Une adresse qui a fini par avoir définitivement raison de cette équipe du Mans qui marche à l'envers actuellement. Pour Limoges, en revanche, tout va bien.(27 points, 10 rebonds). Les Limougeauds, 7emes, n'ont plus perdu depuis quatre matchs. Le Top 8 leur tend les bras.- Pau-Lacq-Orthez : 84-77- Cholet : 100-96 (ap)- Nanterre : 78-75- Chalon-sur-Saône : 85-75- Roanne : 101-93Bourg-en-Bresse -: 73-81- Boulazac : 84-74