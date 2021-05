Jeep Elite : Chalon change de coach aussi !

Une victoire d'avance sur le premier relégable

Après Gravelines-Dunkerque, Chalon-sur-Saône ! A l’instar du club nordiste, qui a décidé cette semaine de remplacer Serge Crevecoeur par JD Jackson sur le banc, l’Elan a également annoncé qu’il se séparait de son entraîneur, Julien Espinosa, en raison des mauvais résultats en Jeep Elite. « Avec un bilan négatif de 16 défaites pour 8 victoires cette saison, l’Elan Chalon se trouve en situation délicate en vue de son maintien en Jeep Elite.», dit le communiqué chalonnais, deux jours après la défaite 95-96 à domicile après prolongation face à Limoges. Ali Bouziane (41 ans), ancien joueur de Toulouse, Dijon et Paris et ancien assistant chez les U18 et U20 de l'équipe de France, va vivre sa première expérience sur le banc d'une équipe professionnelle.Âgé de 37 ans, Espinosa, ancien coach d’Antibes, avait remplacé Philippe Hervé en janvier 2020 sur le banc chalonnais, mais la saison avait été stoppée quelques semaines plus tard en raison de la pandémie de coronavirus. Après 24 matchs joués lors de l’exercice 2020-21, Chalon n’a gagné que 8 rencontres et occupe la 16eme place de Jeep Elite, avec seulement une victoire d’avance sur le premier relégable, Châlons-Reims, qui a joué deux matchs de moins.Pour tenter de se sauver, l’Elan comptera notamment sur ses trois joueurs majeurs : le Britannique Myles Hesson (13pts et 4rbds de moyenne) et les Américains Sean Armand (15,3pts et 4,5pds) et Jordon Crawford (13,2pts et 6,6pds).