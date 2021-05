Jeep Elite : Bourg s'impose à Strasbourg et se rapproche au classement

Benitez a marqué des points



20 ans et déjà le patron 😤

👏✨ Seul meneur du soir côté @JLBourgBasket, Hugo Benitez a brillé avec 13 PTS, 8 PDS et 5 RBDS !#JeepELITE @benitezhugo7 x @JLBourgBasket pic.twitter.com/tUJyOJWUNq



— LNB (@LNBofficiel) May 31, 2021

BASKET - JEEP ELITE / 17EME JOURNEE

Samedi 7 novembre 2020

Samedi 16 janvier 2021

Mardi 4 mai 2021

Lundi 31 mai 2021

Mardi 1er juin

Bourg-en-Bresse a bien fait de mettre son réveil. Après deux défaites de rang, à Cholet et à domicile contre Monaco, le cinquième de Jeep Elite a réagi au meilleur moment. Le match en retard de la 17eme journée de Jeep Elite que le calendrier avait réservé aux joueurs de Savo Vucevic lundi soir les opposait en effet à Strasbourg, quatrième du classement et donc situé juste devant Bourg dans la hiérarchie à l'aube d'une phase finale toujours maintenue à ce jour en dépit des protestations de nombreux joueurs.Un succès qui permet non seulement aux Bressans de revenir sur les talons de la SIG mais aussi de distancer leurs poursuivants directs, Boulogne-Levallois, Le Mans et Limoges, avant d'enchaîner deux énormes matchs, contre Dijon à Bourg et sur le parquet du leader monégasque dimanche.La « Jeu » a donc eu une très bonne idée en relevant la tête lors de ce match en retard face à Strasbourg qui a vu très vite les visiteurs prendre la mesure des Alsaciens malgré les efforts des deux meilleurs marqueurs strasbourgeois lundi Bonzie Colson (20 points) et Jaromir Bohacik (22 points) pour redonner des couleurs à leur équipe, déjà distancée à la pause (39-31) et qui n'a pas arrangé ses affaires dans le troisième quart-temps, remporté 28-22 par les visiteurs.Seul meneur à disposition de la JLB lundi,Peut-être l'une des plus importantes. L'avenir le dira.- Pau-Lacq-Orthez : 84-77- Cholet : 100-96 (ap)- Nanterre : 78-75- Chalon-sur-Saône : 85-75- Roanne : 101-93Bourg-en-Bresse -: 73-81Limoges - BoulazacLe Mans - OrléansChâlons-Reims - Monaco