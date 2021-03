Jeep Elite - Bourg-en-Bresse : Vucevic remplacé par Legname dès la saison prochaine

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟

Dijon prend acte du départ de Legname

Le nom du remplaçant de Savo Vucevic est désormais connu. Après cinq années à la tête de Bourg-en-Bresse, le technicien franco-monténégrin n’avait pas envie de « faire l’année de trop » au sein du club bressan et a donc décidé de mettre un terme, d’un commun accord avec ses dirigeants, à l’aventure démarrée en 2016. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de la JL Bourg se sont mis à la recherche de l’entraîneur qui le mènerait dans ce qui est présenté comme « le prochain cycle ». Une quête qui a officiellement pris fin ce jeudi quand, au travers d’un communiqué, l’arrivée de Laurent Legname à compter de la saison prochaine a été confirmée. Pour justifier cette décision, les dirigeants de la JL Bourg ont confirmé que l’arrivée du technicien de 43 ans, qui a fait ses classes dans son club de toujours Hyères-Toulon avant de rallier Dijon en 2015, entre dans l’idée d’une progression continue faisant suite au travail de Savo Vucevic.Après six saisons sur le banc de la JDA Dijon, Laurent Legname s’est engagé avec Bourg-en-Bresse pour les trois prochaines saisons. Un départ du club bourguignon qui intervient via l’activation d’une clause contractuelle de sortie qui lui permet de partir à un an de la fin de son engagement. Une décision dont la JDA « prend acte et la respecte même si elle n’était pas désirée par la direction ». Alors que le club dijonnais souhaite « chaleureusement le meilleur dans la poursuite de sa carrière de coach » à Laurent Legname, la direction du club a confirmé son « entière confiance en sa capacité à faire briller son effectif comme il a su le faire jusque-là ». Six années à la tête de Dijon qui auront été marquée par une troisième place lors de la saison 2018-2019 suivi d’une victoire lors de l’édition 2020 de la Leaders Cup mais également d’une troisième place en Ligue des Champions la saison passée. Un mariage de raison entre un club à l’ambition grandissante et un entraîneur qui est sur la même longueur d’onde.