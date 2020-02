Jeep Elite - ASVEL : Mitrovic privé de banc pour deux matchs

LDLC ASVEL prend acte et respecte la décision prise par la commission de discipline de la LNB.

L’ASVEL devra composer sans son entraîneur pendant deux matchs. Expulsé de son banc à l’occasion de la défaite de l’ASVEL à l’Astroballe face à Boulogne-Levallois pour contestation, sa troisième en 2020 après deux expulsions en Euroligue, Zvezdan Mitrovic manquera deux matchs du club villeurbannais. S’il sera bien présent pour le choc face à Monaco programmé ce dimanche, le technicien monténégrin sera écarté face au Mans le 8 mars puis à Pau-Lacq-Orthez le 15 mars.Dans un communiqué, l’ASVEL a assuré qu’il « prend acte et respecte la décision prise par cette commission », qui comporte également deux matchs de suspension avec sursis à l’encontre de Zvezdan Mitrovic. Une sanction qui ne va pas améliorer la situation actuelle de l’ASVEL, éliminé dès les demi-finales lors de la Leaders Cup et qui reste sur deux défaites en Jeep Elite, qui l’ont fait chuter à la troisième place du classement derrière Monaco et Dijon.