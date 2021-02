Jeep Elite - AS Monaco : Branden Frazier et Ibrahima Fall s'engagent

✍️ L'AS Monaco Basket est heureuse d'annoncer la signature sur le Rocher du pivot international sénégalais Ibrahima Fall Faye, très en vue cette saison en Belgique et en @EuroCup sous le maillot d'@AntwerpGiants💪 Bienvenue Ibrahima 🔴⚪️

Monaco prépare la reprise de la Jeep Elite

L’AS Monaco se renforce. Le leader de la Jeep Elite a annoncé deux arrivées dans les dernières 24 heures. La première en la personne de Branden Frazier. L’Américain pouvant évoluer aux postes de meneur de jeu et d’arrière est arrivé en provenance de la Super League turque. Il évoluait avec le Fethiye Belediyespor, dernier du championnat, où ses statistiques étaient en moyenne de 12,1 points, 5,2 passes et 2,7 rebonds par match. Branden Frazier a beaucoup joué en Europe de l'Est. Il a débuté sa carrière professionnelle avec Kaposvari (Hongrie) en 2014 puis a rejoint l'année suivante le Khimik Youjne (Ukraine). S'en sont suivies deux saisons en VTB League avec le club russe de Saratov puis un passage à Burgos, en Liga ACB (Espagne), et chez le Telekom Bonn, en Bundesliga (Allemagne). Seul hic, le natif de Brooklyn ne pourra pas jouer en Eurocoupe, « le délai de qualification étant passé », annonce Monaco dans son communiqué.La deuxième recrue, Ibrahima Fall, ne pourra pas non plus disputer l'Eurocoupe. C’est pourtant dans cette compétition que le pivot international sénégalais (2,09m, 24 ans) s’est distingué en première partie de saison, en tournant à 15,1 points et 6,8 rebonds de moyenne en 10 matchs. Il a notamment terminé meilleur marqueur du match (21 points) contre Monaco dans le cadre de la troisième journée. La Roca Team sera sa troisième expérience en France après Chalon-sur-Saône (2016-2017), avec qui il a fait ses débuts en professionnel, et Poitiers, où il a joué 34 matchs de Pro B. « C'est une aventure passionnante qui va débuter pour moi avec Monaco. J'intègre une équipe qui joue un beau basket et qui met du physique dans son jeu, comme je l'affectionne. La Roca Team, c'est du lourd. Il y aura une première place à défendre. Je rejoins des supers joueurs, un club ambitieux. De quoi vivre de grands matchs », s'est-il réjoui dans le communiqué de l’ASM. Les deux néo-Monégasques pourraient faire leur première apparition sous le maillot blanc et rouge dès le week-end prochain pour la reprise de la Jeep Elite.