Elite/Pro B : L'assemblée générale de la Ligue fixée le 27 mai

Le basket professionnel français, après plus de deux mois de réflexion, va-t-il connaître le même sort que le football ou encore le rugby ? Toujours est-il que la Ligue nationale de basket ne semble pas pressée avant de rendre une décision définitive au sujet de l'exercice 2019-20. Celui-ci est à l'arrêt depuis le 12 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. L'instance qui gère notamment la Jeep Elite se prononcera le mercredi 27 mai prochain, à l'issue de son assemblée générale par visioconférence, seule habilitée à modifier tout règlement sportif. La Ligue nationale indiquera notamment combien de clubs prendront part à la Jeep Elite et à la Pro B l'an prochain, s'il y aura des montées et des descentes, et sous quelles formules se disputeront les deux championnats l'an prochain. Différentes options seront alors votées, et les 36 clubs professionnels concernés seront ainsi invités à prendre part à ce vote, tout comme les joueurs et entraîneurs, notamment. Enfin, L'Equipe croit savoir qu'une reprise de la saison en cours semble quasiment impossible. Avant l'interruption, il restait neuf journées à disputer en Jeep Elite et onze en Pro B.