Elite : Un meneur des Knicks à Bourg

Pour la première saison de son histoire en Coupe d’Europe (en Eurocoupe, la deuxième Coupe continentale dans la hiérarchie), la JL Bourg aura à la mène un ancien joueur NBA ! Le club bressan, cinquième de Jeep Elite au moment de l’interruption de la saison pour cause de pandémie de coronavirus, a en effet annoncé ce lundi la signature de Kadeem Allen pour la saison 2020-21. Né en Caroline du Nord il y a 27 ans, le meneur a été drafté en 53eme position par les Boston Celtics en 2017. Il a joué 18 matchs avec les C’s (1,1 point en six minutes en moyenne), effectuant des allers-retours avec la Ligue de Développement. Coupé en juillet 2018 par la franchise du Massachussetts, il a rejoint les New York Knicks, là aussi avec un contrat "two-ways" (80 000 dollars la saison), où il a disputé 19 matchs en 2018-19 (9,9pts de moyenne en 22 minutes) et 10 matchs en 2019-20 (5pts de moyenne en 12 minutes).

Allen deuxième recrue estivale

Absent de la reprise de la saison à NBA, puisque les Knicks (douzièmes de la Conférence Est) font partie des huit franchises qui n’y sont pas conviées, Kadeem Allen a choisi de traverser l’Atlantique pour tenter sa chance à Bourg, qui dit de lui qu’il est un joueur « doté d’un potentiel physique intéressant, réputé féroce défenseur et capable de mettre énormément de pression sur le porteur de balle adverse ». Il est la deuxième recrue du club bressan après le pivot français Thibault Daval-Braquet (en provenance de Pau-Lacq-Orthez), alors que Hugo Benitez et Danilo Andjusic ont prolongé leur contrat. Kadeem Allen devrait faire ses débuts sous son nouveau maillot le 26 septembre lors de la 1ere journée de Jeep Elite, contre Roanne.