Elite - Strasbourg : Traoré mis à pied

Ça va mal à Strasbourg ! Le club alsacien a vécu une soirée cauchemardesque samedi, avec une défaite 77-80 contre le promu Orléans, qui a conduit au limogeage de son coach emblématique, Vincent Collet, en poste depuis 2011 (hormis une parenthèse de quatre mois en 2016). Après cette défaite, la sixième de suite en Jeep Elite, le ton est visiblement monté très haut dans les vestiaires, car dimanche, la SIG a annoncé avoir mis à pied son pivot Ali Traoré. « Plusieurs altercations ont eu lieu entre Ali Traoré et ses coéquipiers pendant le match contre Orléans. Dans le vestiaire, à l’issue de la rencontre, le joueur a invectivé violemment le coach, les autres joueurs, le Manager Général et le Président. Il a été décidé ce jour la mise à pied à titre conservatoire d’Ali Traoré », dit le communiqué du club alsacien.

Strasbourg va devoir assurer son maintien

En mai dernier, le joueur de bientôt de 35 ans, arrivé à Strasbourg en 2018 après avoir porté le maillot de seize clubs différents, s’était déjà battu avec l’Américain Mike Green (qui joue aujourd’hui en Bosnie) et avait été suspendu. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien international français a peu de chances de rester à la SIG. En attendant, le club champion de France 2005 et vice-champion de France entre 2013 et 2017 va d’abord devoir assurer son maintien en Jeep Elite, où trois équipes descendront cette saison. Onzième, Strasbourg ne compte que deux victoires d’avance sur le premier relégable.