Elite – Strasbourg : Axel Toupane joker médical

Axel Toupane de retour dans son club formateur ! L’arrière (ou ailier) international français (25 sélections, 85 points) revient à Strasbourg, où il a déjà évolué de 2011 à 2015, avec une victoire en Coupe de France et en Leaders Cup à la clé (en 2015). Le natif de Mulhouse s’est engagé en tant que pigiste médical de Léopold Cavalière, victime d’une fracture du pied et absent jusqu’au 17 octobre. « Je suis très content de cette signature et très excité à l’idée de venir. Je n’ai pas joué depuis mi-février, donc très clairement le sentiment qui prime, c’est excitation. J’ai fait une grosse préparation physique durant l’été et j’ai hâte de retrouver les terrains. Ça va être un bon moment fort, que j’attends avec impatience. Revenir dans mon club formateur, jouer devant ma famille, devant des visages familiers… Et même plus largement devant le public français : je suis super heureux. C’est déjà un peu le cas quand je joue avec l’équipe de France mais là, le faire avec la SIG Strasbourg c’est d’autant plus le cas ! J’ai vraiment hâte de revoir les fans, de rejouer au Rhenus, de retrouver la vie collective d’une équipe, le terrain et de gagner surtout ! », s’est réjoui Axel Toupane.

Toupane blessé au tendon d'Achille en février

Il portait le maillot de Malaga la saison passée mais s'est rompu le tendon d’Achille en février, avant que la saison soit interrompue par la pandémie de coronavirus. Désormais remis, il espère aider au mieux son club formateur, qui a terminé à une décevante dixième place en 2020 (après 24 matchs disputés sur 34). Axel Toupane espère ensuite trouver une équipe aux Etats-Unis, lui qui a disputé 21 matchs avec Denver, deux avec Milwaukee et deux avec New Orleans en 2016 et 2017, avant de revenir en Europe, à Kaunas, à l’Olympiakos et donc à Malaga.