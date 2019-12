Elite – Roanne : Dix matchs de suspension pour Carter !

Comme prévu, Justin Carter a pris cher ! Auteur d’un coup de poing sur Cheikh Mbodj samedi durant le match contre Pau-Lacq-Orthez qui a valu une fracture de la pommette et de la mâchoire au joueur béarnais (qui sera absent pendant au moins six semaines et qui a déposé plainte contre lui mercredi, selon L'Equipe), l’ailier américain de Roanne a écopé d’une suspension de dix matchs par la Commission de discipline de la Ligue nationale de basket, qui s’est réunie mardi soir à Paris. Le joueur de 32 ans, ne pourra donc pas rejouer avant le 11 février et le déplacement à Boulazac pour le compte de la 23eme journée de Jeep Elite.

Roanne à la recherche d'un remplaçant

Carter, qui tournait à 12,2 points et 4,5 rebonds depuis le début de saison, va être convoqué par son club (qui l’avait mis à pied depuis dimanche, malgré ses excuses) en fin de semaine « afin d’évoquer les conséquences de cette sanction pour le club et pour le joueur. » Il pourrait risquer un licenciement. La Chorale va désormais se mettre en quête d’un remplaçant. Le promu, actuellement dernier du classement de Jeep Elite, n’avait pas besoin de cette affaire…