Elite - Orléans : Florent Piétrus va signer

➡️Toujours un temps d'avance sur le terrain comme sur les réseaux!! 😃, demain @flopietrus prendra la direction du Loiret pour la signature de son contrat (sous réserve des tests médicaux qu'il passera en début d'après-midi) et pour rencontrer ses nouveaux coéquipiers! #TousOLB https://t.co/x1Ou798nQ5

— OrléansLoiretBasket (@OLB45) January 7, 2020

Un sixième club français pour Piétrus

Alors qu’il fêtera ses 39 ans le 19 janvier prochain, Florent Piétrus n’a pas envie de prendre sa retraite, et l’ancien ailier fort international français (230 sélections entre 2001 et 2016) a trouvé un nouveau challenge. Il va s'engager, sous réserve de la visite médicale, avec Orléans, promu en Jeep Elite et actuel quatorzième du classement avec six victoires pour onze défaites au compteur. « Demain Florent Piétrus prendra la direction du Loiret pour la signature de son contrat (sous réserve des tests médicaux qu'il passera en début d'après-midi) et pour rencontrer ses nouveaux coéquipiers ! », a annoncé l’OLB sur Twitter dans la soirée.Formé à Pau-Orthez, où il a passé sept saisons et a remporté trois titres de champion (2001, 2003, 2004), le Guadeloupéen est ensuite parti en Espagne pendant neuf ans, où il a porté le maillot de Malaga, Estudiantes Madrid, Valence et Vitoria (un titre de champion en 2006 avec Malaga), avant de revenir en Pro A, à Nancy (2013-2016) puis à Gravelines-Dunkerque (2016-17), Levallois (2017) et Strasbourg (2018-19). C’est en 2002-03, à Pau, qu’il avait signé sa meilleure saison statistique, avec 10,5 points de moyenne. Il ne vient pas dans le Loiret pour marquer autant de points, mais son expérience ne pourra être que bénéfique aux joueurs de Germain Castano.