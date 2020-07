Elite - Nanterre : Stone, sixième et dernière recrue du club

‼️ Tyler Stone, nouveau Poste 4 ‼️

Le scoreur et clutch player de @HappycasaNBB débarque à Nanterre pour la saison 2020/21







Nanterre 92

Le recrutement de Nanterre est désormais terminé

Nanterre 92 peaufine son recrutement. En effet, ce dimanche matin, le club de basket de la JSF, pensionnaire de Jeep Elite, a annoncé l'arrivée d'un nouveau joueur, en la personne de Tyler Stone (28 ans, 2,03m) au poste 4, pour une année.L'an passé justement, et plus précisément en Ligue des Champions, l'ailier fort tournait, en moyenne, à 17,2 points, 7,4 rebonds et 2,9 passes décisives, le plaçant ainsi parmi les joueurs les plus en vue de la compétition européenne.L'année dernière, Dijon avait notamment eu l'occasion d'évoluer contre lui, pour, au final, deux défaites enregistrées. Avant d'en arriver jusqu'ici, l'Américain a notamment effectué sa formation au sein de l'université du Missouri. Après sa signature, Nanterre compte désormais six nouveaux joueurs et. Avant Tyler Stone, le club de Jeep Elite, basé en Île-de-France, avait enregistré les retours de Chris Warren et de Brian Conklin, sans oublier les arrivées d'Alpha Kaba, de Lucas Dussoulier mais également d'Ivan Février.