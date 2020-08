Elite – Monaco : Stimac débarque sur le Rocher

A cinq semaines de la reprise de la saison de Jeep Elite, l’AS Monaco a bouclé son recrutement ! La Roca Team a annoncé la signature d’un pivot avec une grande expérience européenne : l’international serbe Vladimir Stimac. Celui qui fêtera ses 33 ans ce mardi a déjà connu 14 clubs durant sa carrière, et a fait trois passages par l’Etoile Rouge de Belgrade, sa ville natale. Il tournait la saison passée à 11,1 points, 6,2 rebonds et 1,1 passe de moyenne en 22,9 minutes par match d’Euroligue avec le club serbe, qu’il avait rejoint le jour de Noël après avoir passé trois mois à Fenerbahce en tant que pigiste médical. « Monaco est une très bonne équipe et un club recommandé par tous les joueurs qui y ont évolué, qui possède aussi un très bon coach. L’affaire s’est conclue rapidement, je suis plus qu’heureux de rejoindre la Principauté. Je suis impatient de commencer à travailler avec le groupe. L’Eurocoupe est une très belle compétition aussi et je sais que le championnat français est très disputé, avec beaucoup de joueurs athlétiques. Monaco est un club respecté en Europe. J’aime travailler dur chaque jour aux entraînements et je vais tenter d’apporter toute mon expérience à la Roca Team », s’est réjoui le vice-champion olympique 2016, vice-champion du monde 2014 et vice-champion d’Europe 2017 avec la Serbie.

Un huitième championnat différent pour Stimac !

Au total, Vladimir Stimac a disputé 114 matchs d’Euroligue et 63 d’Eurocoupe durant sa carrière et va connaitre en France son huitième championnat différent après la Lituanie, la Lettonie, la Serbie, la République tchèque, la Turquie, l’Espagne et l’Allemagne ! Il a été sacré champion de Ligue adriatique et de Serbie en 2016 avec l’Etoile Rouge, champion de République tchèque et vainqueur de la Coupe en 2011 avec Nymburk, et vainqueur de la Coupe de Turquie en 2018 avec l’Efes Istanbul. Monaco débutera sa saison de Jeep Elite le 26 septembre avec un déplacement à Boulazac.