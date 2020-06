Elite – Monaco : Obradovic quitte le Rocher

Début mai, il avait affirmé dans les colonnes de Monaco-Matin qu’il comptait bien rester en Principauté jusqu’à la fin de son contrat, en 2021. Mais visiblement, Sasa Obradovic a changé d’avis. Ce lundi, l’entraîneur serbe de 51 ans a révélé à L’Equipe qu’il allait s’engager pour les deux prochaines saisons, plus une en option, avec l’Etoile Rouge de Belgrade. Le natif de Belgrade n’a pas pu résister aux sirènes de son club de cœur, dont il a été le meneur (ou arrière) entre 1988 et 1993, puis en 1994 et en 1999-2000, et avec qui il a remporté deux titres de champion de Yougoslavie en 1993 et 1994. Depuis ses débuts d’entraîneur en 2005 (il est passé par Cologne, Kiev, Zgorzelec, Donetsk, Berlin et Krasnodar), Obradovic n’avait jamais eu l’occasion d’entraîner l’Etoile Rouge. C’est désormais chose faite, le club de Belgrade ayant annoncé ce lundi le limogeage de Dragan Sakota, qui coachait les Rouge et Blanc cette saison (l'Etoile Rouge était 3eme de Ligue adriatique et 14eme d’Euroligue avant la suspension).

Monaco était co-leader avant l'arrêt de la saison

Arrivé dans une équipe de Monaco mal en point en février 2019, Sasa Obradovic a emmené la Roca Team en finale de Jeep Elite, perdue 3-2 contre l’ASVEL il y a un an. Cette saison, Monaco était co-leader avec l’ASVEL et Dijon avant que la saison ne soit définitivement arrêtée à cause du coronavirus. Ces dernières semaines, Monaco a recruté Rudy Demahis-Ballou (Centre Fédéral) et vu partir Paul Lacombe (ASVEL). La Roca Team va désormais devoir se mettre à la recherche d’un entraîneur.