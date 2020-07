Elite : Mitrovic de retour à Monaco

Monaco – ASVEL – Monaco. Tel est le chemin parcouru par Zvezdan Mitrovic depuis cinq ans. Le coach monténégrin de 50 ans a rapidement retrouvé un club suite à son licenciement de l’ASVEL (où il a été remplacé par TJ Parker et Frédéric Fauthoux) en signant à Monaco, qu’il avait dirigé de 2015 à 2018. Champion de Pro B avec la Roca Team en 2015, il a permis de réinstaller la Principauté dans l’élite du basket français, en remportant notamment la Leaders Cup en 2017 et 2018 et en disputant la finale de Jeep Elite 2018 (perdue contre Le Mans). Parti ensuite à l’ASVEL où il a été sacré champion de France 2019, a disputé l’Euroligue 2019-20 et était co-leader (avec Monaco et Dijon) au moment où la saison a été définitivement arrêtée par la pandémie de coronavirus, le coach est de retour sur le Rocher, et il est ravi.

Mitrovic : "Ce club est comme ma deuxième maison"

« Comme vous vous en doutez, ce retour me réjouit particulièrement. Je retrouve des amis. Je me sens à Monaco comme chez moi, ce club est comme ma deuxième maison. Auprès des dirigeants, des gens qui travaillent au club comme auprès des fans, nous avons pu tisser lors de mes trois premières années et demie passées à Monaco des relations exceptionnelles. Je connais à quel point l’ASM est un club aussi bien chaleureux que très professionnel, solide et ambitieux. Travailler dans de telles conditions est un privilège pour un entraîneur. Nous allons nous attacher à construire une équipe compétitive. Nous connaissons le contexte, avec la baisse de budget liée à la crise qui touche pratiquement tous les clubs. Nous mettrons tout en œuvre pour réussir à porter haut les couleurs de l’AS Monaco. J’ai hâte de fêter mes retrouvailles avec les fans », a déclaré le natif de Pogdorica sur le site officiel de son club. Il va désormais pouvoir s’atteler au recrutement pour la saison prochaine, qui a pris du retard suite au départ pas vraiment prévu de Sasa Obradovic, parti entraîner son club de cœur, l’Etoile Rouge de Belgrade.