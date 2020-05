Elite : L'OL détient désormais un tiers de l'ASVEL

L’OL détient désormais 33,33% du capital de l’ASVEL. Alors qu’OL Groupe, la holding gérant l’Olympique Lyonnais, avait dans un premier temps, en juin 2019, acquis 25% des parts du club de basket dirigé par Tony Parker, puis acheté d’autres parts quelques mois plus tard pour atteindre les 31,67%, elle détient désormais 33,33% des parts, après avoir réaffecté 72 949 actions autodétenues ce mardi.

Des liens de plus en plus forts entre Aulas et Parker

Les liens entre les deux entités n’ont cessé de se renforcer ces derniers mois. Ainsi, Jean-Michel Aulas a dit à plusieurs reprises qu’il espérait voir Tony Parker lui succéder à la tête de l’Olympique Lyonnais, et l’ancien basketteur lui a répondu que cela ne se refuserait pas. Par ailleurs, l’ancien meneur des Spurs a expliqué récemment qu’il espérait acheter une franchise NBA d’ici cinq ou dix ans avec OL Groupe. Voilà un partenariat qui devrait donc durer !



Communiqué d’OL Groupe :

« La société Olympique Lyonnais Groupe informe de la réaffectation de 72 949 actions autodétenues, représentant une partie des actions acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions de la société. Ces actions, initialement destinées à l’objectif d’attribution d’actions dans le cadre des programmes d’intéressement de la société, sont désormais affectées à l’objectif d’échange ou de paiement, dans le cadre d’opérations de croissance externe. Ces actions sont apportées en échange d’actions LDLC ASVEL, conformément aux accords signés le 21 juin 2019, représentant une participation additionnelle de 1,67% au capital de LDLC ASVEL. À l’issue de l’opération OL Groupe détient 33,33% du capital de LDLC ASVEL. Au 30 avril 2020, la société détenait 751 564 actions OL Groupe (hors contrat de liquidité). »