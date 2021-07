Elite - Limoges : Cancellieri nommé entraîneur

🇮🇹Benvenuto Massimo !

« Très heureux de l'arrivée de Massimo Cancellieri »

Limoges tient son nouvel entraîneur. Ce mardi, via son compte Twitter officiel, le club de basketball a annoncé la nomination du coach Massimo Cancellieri. L'Italien débarquera à partir de la saison prochaine, en remplacement de Mehdy Mary.A bientôt 49 ans, Cancellieri est un entraîneur réputé, principalement dans son pays natal où il entraîne depuis désormais 1997. Ses débuts ont eu lieu du côté de Rome, au sein d'une formation féminine. Par la suite, il a multiplié les bancs, principalement comme adjoint, à Teramo, Montecatini ou alors du côté de la prestigieuse équipe de Milan. Par la suite, ses expériences l'ont notamment conduit à devenir ensuite entraîneur en chef, à Veroli, Biella ou plus récemment encore à Ravenne.Dans son communiqué accompagnant cette nouvelle importante pour le club, Limoges précise ainsi également que Massimo Cancellieri, natif des Abruzzes et reconnaissable notamment à sa barbe particulièrement fournie, est « connu pour son tempérament explosif et sa philosophie défensive et dispose de toutes les qualités à la fois humaines et sportives pour remplir sa mission à Limoges. » Dans ce même communiqué, Crawford Palmer, le Directeur Sportif du club, a ainsi notamment ajouté : «Il vient avec une motivation extrême, une passion pour le jeu, et se sent prêt à relever le défi que nous lui avons proposé. Un entraîneur du Limoges CSP doit connaître le très haut niveau, avoir des compétences techniques, tactiques et de management, mais aussi avoir l’énergie et le caractère pour driver notre équipe et atteindre les objectifs du club. Massimo Cancellieri possède toutes ces qualités, et son arrivée doit être un catalyseur pour l’équipe et pour le CSP dans son ensemble »