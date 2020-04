Elite : Le meilleur marqueur du championnat annonce son départ

Orléans perd son leader offensif ! Miralem Halilovic, meilleur marqueur de Jeep Elite, avec une moyenne de 17,6 points par match, a annoncé ce dimanche qu’il quittait le club du Loiret, alors qu’on ne sait toujours pas si la saison 2019-20 se terminera à partir de septembre ou pas. Arrivé en 2017 dans le Loiret, l’ailier (ou ailier fort) bosnien de 28 ans a grandement contribué à la montée de l’OLB en Jeep Elite la saison passée, et à sa treizième place cette saison (10v-15d) au moment où l’exercice 2019-20 a été suspendu il y a six semaines.

Halilovic : "Venir à Orléans a changé le cours de ma carrière et de ma vie"

« Les adieux sont difficiles quand on a appris à aimer ce que l’on quitte. En 2017, après une belle saison en Croatie, j’ai reçu une offre de la part d’Orléans. En toute honnêteté, je n’aurais jamais pu rêver que cette décision allait changer le cours de ma carrière et de ma vie. Je savais que j’avais juste besoin d’une opportunité de montrer ce que je savais faire, et Orléans me l’a donnée. Mais pas seulement cela. Dès mon arrivée, le club de l’OLB et les Orléanais m’ont accueilli de la plus belle des manières, et m’ont fait me sentir comme à la maison. J’en serai éternellement reconnaissant. (…) J’ai donné à cette équipe tout ce que j’avais, avec tout mon coeur et toute mon âme, j’ai porté ce maillot avec beaucoup de fierté chaque match, et il est maintenant temps pour un nouveau départ et de nouveaux challenges », écrit sur sa page Instagram celui qui a porté auparavant les maillots de Tuzla (Bosnie-Herzégovine), Zagreb (Croatie), Alytus (Lituanie), Nove Mesto (Slovénie) et Sibenik (Croatie). Cette saison, Miralem Halilovic a tourné à 17,6 points, 7,9 rebonds et 3,1 passes de moyenne en 28,8 minutes, en ne tentant (et manquant) qu’un seul tir à 3 points. Il a notamment inscrit 38 points en décembre contre Boulazac, record de la saison. Le nom de sa future équipe n’est pas encore connu.