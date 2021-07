Elite : Le calendrier de la saison 2021-22 dévoilé

Le remake de la dernière finale du championnat pour le 9 octobre prochain



1ere journée - 2-3 octobre 2021

Les principales affiches à suivre

On en sait plus sur la saison 2021-22 de Betclic Elite, nouvelle appellation du championnat de France de première division de basket-ball masculin. En effet, ce lundi,. Lors de la première journée, programmée le week-end des 2 et 3 octobre prochains, le champion de France en titre, à savoir l'ASVEL, débutera à domicile et accueillera l'équipe de Gravelines-Dunkerque. D'autres belles affiches auront également lieu ce même week-end. Par exemple, le dernier finaliste de ce championnat de France, à savoir Dijon, aura déjà fort à faire, avec un promu, et non des moindres, puisqu'il s'agit, en effet, de Paris Basketball.Un autre choc de cette reprise tant attendue concernera ainsi également Limoges, qui sera alors en déplacement et se rendra sur le parquet de Nanterre. En ce qui concerne les affiches à suivre, pour ce qui est de l'ensemble de la saison, on peut, par exemple, citer celle de la dernière finale ayant opposé Lyon-Villeurbanne à Dijon.. Enfin, le traditionnel All Star Game a également sa date de prévue. En effet, il aura lieu le 29 décembre prochain. Quant à la Leaders Cup, à savoir la compétition qui fera ainsi la part belle aux huit meilleures équipes de la phase aller, elle se déroulera les 18, 19 et 20 février prochains.Dijon - ParisFos-sur-Mer - Châlons-ReimsLe Mans - Boulogne-LevalloisLe Portel - OrléansLyon-Villeurbanne - Gravelines-DunkerqueNanterre - LimogesPau-Lacq-Orthez - Bourg-en-BresseRoanne - MonacoStrasbourg - CholetLyon-Villeurbanne - DijonParis - Lyon-VilleurbanneMonaco - Boulogne-LevalloisLyon-Villeurbanne - MonacoDijon - Lyon-VilleurbanneMonaco - Strasbourg