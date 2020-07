Elite : Konaté de retour dans les Hauts-de-Seine

Un an après son départ de Nanterre, Lahaou Konaté est de retour dans les Hauts-de-Seine ! Non pas au sein du club entraîné par Pascal Donnadieu, mais chez les Metropolitans 92, l’équipe de Boulogne-Levallois. L’arrière (ou ailier) de 28 ans s’est engagé pour les quatre prochaines saisons. Il y a un an, l’international français (12 sélections, 37 points) avait décidé de quitter la Jeep Elite pour tenter une expérience à l’étranger. Après plusieurs mois au chômage (il était même reparti vivre chez sa mère à Orly en région parisienne), il avait signé en octobre à Ténérife en Espagne, où il avait tourné à 3 points de moyenne en 13 minutes, sur 16 matchs au total. Son équipe était quatrième au moment où la saison de Liga a été arrêtée par la pandémie de coronavirus, et a remporté deux matchs sur cinq lors de la reprise, ce qui ne lui a pas permis de disputer les demi-finales.

Konaté cinquième recrue des Metropolitans

Lahaou Konaté fait donc son retour en France, lui qui a été formé à Hyères-Toulon et a porté le maillot d’Urcuit (Pays basque), Evreux, Le Mans et donc Nanterre, où il a signé sa meilleure saison en 2018-19, avec 12,3 points de moyenne, tout en étant élu meilleur défenseur du championnat et membre du cinq majeur de la saison régulière. Lahaou Konaté est la cinquième recrue des Metropolitans 92, après l’ailier fort (ou pivot) bosnien Miralem Halilovic (en provenance d’Orléans), le meneur américain Brandon Brown (Nizhny Novgorod en Russie), l’ailier fort israélien Tomer Ginat (Hapoel Tel Aviv), l’arrière américain Anthony Brown (Fuenlabrada), sans oublier l’entraîneur Jurij Zdovc, qui remplace Frédéric Fauthoux parti à l’ASVEL. David Michineau et Rob Gray ont quant à eux prolongé respectivement jusqu’en 2023 et 2021, avec Boulogne-Levallois qui était quatrième au moment de l'arrêt de la saison de Jeep Elite en mars, et qui disputera l’Eurocoupe à la rentrée.