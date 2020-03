Elite (J24) : Le match ASVEL - Monaco reporté

⚠ Suite à la décision gouvernementale prise ce samedi, annonçant l’interdiction de tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans des lieux confinés, la rencontre prévue ce dimanche à l’Astroballe entre LDLC ASVEL et Monaco est reportée à une date ultérieure#LDLCASVEL pic.twitter.com/qCRqWkjb6T

Le choc du championnat de France de basket masculin, remake de la dernière finale, n’aura pas lieu ! En tout cas pas ce dimanche à 16h à l’Astroballe comme prévu. La rencontre au sommet entre l’ASVEL et Monaco, comptant pour la 24eme journée de Jeep Elite, a en effet été reportée en raison des mesures prises pour éviter la propagation de l’épidémie de coronavirus., ce qui avait notamment entraîné l’annulation du semi-marathon de Paris (pourtant disputé en plein air mais qui devait rassembler 44 000 personnes), la fermeture du Salon de l’Agriculture avec un jour d’avance et le report du match de basket entre Strasbourg et Le Portel. Ce dimanche, c’est au tour de l’ASVEL et de Monaco de devoir renoncer à leur match. « Suite à la décision gouvernementale prise ce samedi, annonçant l’interdiction de tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans des lieux confinés, la rencontre prévue ce dimanche à l’Astroballe entre LDLC ASVEL et Monaco est reportée à une date ultérieure », a annoncé le club champion de France vers 9h15. En attendant, Dijon, vainqueur d'Orléans samedi, va donc conserver donc la tête du championnat une semaine de plus. Quant à l'ASVEL, elle doit accueillir Valence mardi en Euroligue. Mais le match aura-t-il lieu ?