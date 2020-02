Elite (J23) : L’Opalico de l’espoir pour Le Portel

Trois victoires et 67 kilomètres séparaient Le Portel de Gravelines au coup d’envoi de cet « Opalico » en ouverture de la 23eme journée de Jeep Elite. Cette rencontre valait cher entre deux équipes relégables, et c’est la lanterne rouge qui s’est largement imposée 80-61 contre l’antépénultième, ce qui permet au Portel de revenir à deux victoires du BCM, et trois du premier non-relégable, Roanne (qui se déplacera mardi à Boulazac, premier relégable, dans un autre match de la peur). Le Portel a attendu ce derby de la Côte d’Opale pour mettre fin à sa série de onze défaites consécutives. De quoi faire plaisir à ses chauds supporters !

Le Portel achève son adversaire dans le dernier quart

L’ESSM a parfaitement débuté le match en menant 23-12 à l’issue du premier quart, mais le BCM est revenu à 35-32 à la mi-temps. Dans la troisième quart, Le Portel a encore un peu creusé l’écart (60-54), avant de finalement achever son voisin en remportant le dernier quart 20-7. D’Angelo Harrison termine meilleur marqueur du Portel avec 18 points, devant Kwan Cheatham (15 points), alors qu’en face, seuls Jean-Michel Mipoka et Vojdan Stojanovski ont atteint la barre des 12 points. L’heure est quasiment tout aussi grave pour Gravelines-Dunkerque (qui encaisse sa quatrième défaite d’affilée) que pour Le Portel désormais. La trêve de deux semaines et demie pour cause de Leaders Cup et d’éliminatoires de l’Euro 2021 devrait faire le plus grand bien. Ou pas ?



JEEP ELITE / 23EME JOURNEE

Lundi 10 février 2020

Le Portel - Gravelines-Dunkerque : 80-61



Mardi 11 février 2020

18h30 : Monaco - Châlons-Reims

20h00 : Pau-Lacq-Orthez - Dijon

20h00 : Boulazac - Roanne

20h00 : Orléans - Nanterre

20h00 : Limoges - Le Mans

20h00 : Bourg-en-Bresse - Cholet

20h00 : Chalon-sur-Saône - ASVEL

20h45 : Boulogne-Levallois - Strasbourg