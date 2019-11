Elite (J17) : Roanne, Bourg et Chalon vainqueurs

Roanne surprend Dijon

Une victoire de Roanne (14eme) sur le parquet de Dijon (4eme) valait sûrement une grosse cote. Et c’est bien ce qu’il s’est passé ce mardi, lors d’une 17eme journée de Jeep Elite, qui va s’étendre du 29 octobre au 5 janvier. Le promu roannais est en effet allé décrocher sa troisième victoire de la saison (la deuxième d’affilée), sur le parquet de la JDA, qui s’incline pour la deuxième fois de suite à domicile : 74-77. Les Dijonnais ont pourtant bien entamé la partie et menaient même 40-36 à la mi-temps. Mais ils ont subi un gros coup de mou dans le troisième quart, remporté 21-12 par la Chorale, qui est parvenue à s’imposer. Non sans mal, car Dijon était revenu à 65-65 à 3’02 de la fin, puis Roanne a repris six points d’avance, puis Jérémy Leloup a égalisé à 71-71 puis à 74-74, avant que Marcquise Reed et Justin Carter n’assurent la victoire aux lancers-francs ! Reed termine meilleur marqueur de la partie, avec 25 points (19 pour LaMonte Ulmer côté dijonnais).

Bourg se reprend, au détriment de Limoges

Battu lors de ses deux derniers matchs, Bourg-en-Bresse (5eme) a renoué avec le succès, sur le parquet de Limoges (11eme) : 80-83. A l’instar de Dijon, le CSP menait également à la mi-temps (42-37), mais il a lui aussi connu un gros trou noir dans le troisième quart, perdu 17-28. Limoges a réussi à faire son retard et revenir à un point à plusieurs reprises durant le dernier quart (78-79, 80-81), mais jamais à passer devant. Chris Johnson a marqué 22 points pour la JL, alors que Hugo Invernizzi et Anthony Brown en ont inscrit 18 chacun pour le CSP.

Chalon se donne de l’air

Enfin, Chalon-sur-Saône (17eme) laisse la place de lanterne rouge à Nanterre (qui compte entre un et quatre matchs de retard sur les autres équipes), grâce à sa victoire 89-79 contre Cholet (6eme), qui encaisse une deuxième défaite de suite. Dans cette rencontre également, la différence s’est faite dans le troisième quart, avec un score de 58-15 en faveur de l’Elan, porté par un grand Myles Hesson (19pts à 5/7 à 3pts). Cholet, malgré les 20 points d’Abdoulaye N’Doye, n’a jamais réussi à revenir.



BASKET – JEEP ELITE / 17EME JOURNEE

Mardi 29 octobre 2019

Gravelines-Dunkerque – Le Portel : 64-58



Mercredi 20 novembre 2019

Châlons-Reims – Orléans : 91-99



Lundi 25 novembre 2019

Boulazac – Strasbourg : 80-86



Mardi 26 novembre 2019

Chalon-sur-Saône – Cholet : 89-79

Dijon – Roanne : 74-77

Limoges – Bourg-en-Bresse : 80-83



Mardi 3 décembre 2019

20h00 : Le Mans – Boulogne-Levallois



Samedi 4 janvier 2020

20h00 : Nanterre – Pau-Lacq-Orthez



Dimanche 5 janvier 2020

16h00 : Monaco – ASVEL