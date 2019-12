Elite (J13) : Strasbourg et Roanne sans pitié

Strasbourg enfonce Gravelines

Cinquième défaite de suite pour le BCM ! Le club nordiste continue de s'enfoncer, avec ce vendredi une lourde défaite 73-91 à domicile contre Strasbourg. Gravelines a perdu les quatre quarts-temps, dans un match à sens unique où la SIG menait déjà 43-34 à la mi-temps. Revenus à -10 à la 30eme minute de jeu, les hommes d'Eric Bartecheky ont perdu pied dans le dernier quart, encaissant un 31-23. Gabe York a signé son meilleur match sous le maillot alsacien, avec 25 points, 5 rebonds et 3 passes au compteur, pour une évaluation de 29. En face, Erik McCree a fait ce qu'il a pu pour le BCM, mais il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Au classement, Strasbourg se retrouve septième et a presque assuré sa place à la Leaders Cup. Gravelines-Dunkerque est douzième, avec une seule victoire d'avance sur le premier relégable, Pau.

Roanne se donne de l'air

Relégable il y a peu, Roanne ne l'est plus. La Chorale a enchaîné un deuxième succès de suite, sur le parquet de Châlons-Reims (74-76), qui s'incline pour la cinquième fois de suite et compte désormais le même bilan que son adversaire du jour (5v-9d). Le promu (14eme) a mené à la fin de chaque quart-temps, comptant neuf points d'avance au moment de rentrer aux vestiaires (35-44) et encore cinq à dix minutes de la fin (56-61). Châlons-Reims a enfin réussi à passer devant à huit minutes de la fin sur un tir à 3 points de Blake Shilb (64-63) mais Joe Burton a rapidement remis Roanne devant et les Champenois ne sont plus jamais parvenus à prendre l'avantage, malgré plusieurs égalités. A sept secondes du buzzer, Michael Fakuade a remis Châlons-Reims à -2 (74-76), mais plus aucun point n'a ensuite été marqué, malgré une dernière tentative de Shilb, qui termine avec 25 points. Ian Miller finit quant à lui meilleur marqueur roannais, avec 21 points et 5 passes.



JEEP ELITE / 13EME JOURNEE

Vendredi 13 décembre 2019

Gravelines-Dunkerque - Strasbourg : 73-91

Châlons-Reims - Roanne : 74-76



Samedi 14 décembre 2019

20h00 : Dijon - Limoges

20h00 : Le Mans - Cholet

20h00 : Chalon-sur-Saône - Le Portel

20h00 : Boulazac - Pau-Lacq-Orthez

20h30 : Nanterre - Bourg-en-Bresse



Dimanche 15 décembre 2019

16h00 : Monaco - Boulogne-Levallois

17h00 : ASVEL - Orléans