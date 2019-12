Elite (J11) : Nanterre respire

100% de réussite pour Chery !

BASKET – JEEP ELITE / 11EME JOURNEE

C'est un match de la peur qui se déroulait ce dimanche après-midi au Palais des Sports Maurice Thorez, entre deux équipes-phares des dernières années qui pourraient bien lutter pour le maintien jusqu'au bout cette saison, d'autant que trois équipes seront reléguées en mai prochain. A domicile, Nanterre s'est imposé 93-71 lors de cette 11eme journée de Jeep Elite, et se retrouve donc avec le même nombre de victoires que le CSP (4), mais un match de plus à jouer contre l'ASVEL, et une victoire d'avance sur les relégables.Le CSP est en effet revenu à -2 au milieu du troisième quart-temps (51-49), mais un 8-0 (dont deux tirs à 3 points de Spencer Butterfield) a remis les hommes de Pascal Donnadieu dans le droit chemin. A l'entrée du dernier quart, le score était de 66-54, et l'écart n'a cessé de grandir ensuite (27-17 dans les dix dernières minutes) et Nanterre a pu s'offrir une très précieuse victoire.Les 19 points et 5 rebonds d'Anthony Brown n'ont en revanche pas suffi au CSP. Lors de la prochaine journée, Nanterre ira à Strasbourg alors que Limoges recevra Chalon.Boulazac -: 97-101Châlons-Reims -: 89-100- Le Mans : 100-74Orléans -: 77-86Roanne -: 97-100Chalon-sur-Saône -: 64-79- Limoges : 93-71ASVEL - Le PortelGravelines-Dunkerque - Cholet