Elite (J10) : Monaco sans trembler

Troisième victoire de suite pour Monaco, qui a tranquillement disposé de Nanterre ce dimanche lors de la 10eme journée de Jeep Elite. A Gaston-Médecin, l'ASM s'est imposée 79-69 (43-32, mt) et prend donc la troisième place du classement, à égalité avec Dijon, et à deux victoires de Boulogne-Levallois. La Roca Team a fait l'écart dès le premier quart-temps, en menant 22-12, avec un 7-0 pour commencer. Yakuba Ouattara et Eric Buckner, qui termineront avec 11 points chacun, ont mis Monaco sur les bons rails, et les Rouge et Blanc ont ensuite conservé cet avantage d'environ 10 points jusqu'à la mi-temps.

Nanterre revient à -3, puis explose

Nanterre, bien meilleur en début de deuxième mi-temps, est parvenu à 43-40 à 23eme minute, mais Monaco lui a répondu par un 10-0 (56-42) avant d'accélérer encore pour compter vingt points d'avance à huit minutes de la fin (85-65). Une fois la victoire acquise, les vice-champions de France ont relâché la pression, pour s'imposer finalement de dix points, dans le sillage d'un excellent Dee Bost, auteur de 21 points et 4 rebonds. Aucun joueur de Nanterre n'a atteint la barre des 15 points, Devin Oliver et Taylor Smith se contentant de 14. Rien ne va plus du côté des hommes de Pascal Donnadieu, qui n'ont remporté que deux de leurs neuf matchs (ils ont un match en retard à jouer contre... l'ASVEL) en Jeep Elite et qui sont relégables...



JEEP ELITE / 10EME JOURNEE

Vendredi 22 novembre 2019

Le Portel - Boulazac : 97-88 ap

Boulogne-Levallois - Chalon-sur-Saône : 92-88



Samedi 23 novembre 2019

Pau-Lacq-Orthez - Gravelines-Dunkerque : 89-80

Limoges - Orléans : 99-87

Cholet - Dijon : 72-85

Le Mans - Strasbourg : 82-90



Dimanche 24 novembre 2019

Monaco - Nanterre : 79-69



Lundi 25 novembre 2019

20h00 : ASVEL - Châlons-Reims



Mardi 3 décembre 2019

20h00 : Bourg-en-Bresse - Roanne