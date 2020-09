Elite : Des cas de coronavirus au Mans et à Dijon

Le coronavirus continue de toucher les clubs de basket français. Cette fois, ce sont Dijon et Le Mans qui ont des cas de covid-19 à déplorer. « Suite à la réception ce matin de la totalité des résultats des tests PCR effectués lundi 31 août sur l’ensemble des personnels du Mans Sarthe Basket, il s’avère qu’un joueur et un membre du staff ont été déclarés positifs. En conséquence les deux personnes, qui sont asymptomatiques, ont été placées immédiatement en quatorzaine. Selon le protocole l’ensemble des personnels sera à nouveau testé à J+7, soit le lundi 7 septembre », a fait savoir le MSB.

Reprise du championnat le 26 septembre

Même style de message du côté de Dijon : « Dans le cadre du protocole sanitaire très strict préconisé par l’Agence Régionale de la Santé, l’ensemble du groupe professionnel de la JDA Dijon Basket respecte de nombreuses mesures (port du masque obligatoire, distanciation physique, gestes barrières…) et se fait tester hebdomadairement et ce, depuis la reprise des entraînements. En dépit du respect de toutes les consignes sanitaires, la cellule médicale du club a appris ce jour – après les tests de ce mercredi 02 septembre – qu’un membre du groupe professionnel s’est révélé positif. Dès réception des résultats, cette personne a été mise en situation d’isolement afin de préserver sa santé et celle du groupe. La soirée privée de présentation des équipes professionnelles – à destination exclusive des partenaires du JDA Business Club – initialement prévue ce jeudi soir est reportée par précaution. Quant au déplacement de l’équipe professionnelle de ce week-end à l’occasion du tournoi de Fos sur Mer, il est annulé. » Rappelons que la saison 2020-21 de Jeep Elite doit débuter le 26 septembre, avec notamment les rencontres Le Mans – Strasbourg et Dijon – ASVEL.