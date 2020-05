Elite : Cavalière à Strasbourg, Sène quitte Gravelines

La Ligue nationale de basket décidera courant mai si elle arrête définitivement la saison 2019-20 ou si elle reprendra en septembre prochain. Cela n’empêche pas les clubs de penser au futur, et deux annonces importantes ont eu lieu ce jeudi. Strasbourg (10eme au moment de l’interruption de la saison) a notamment annoncé l’arrivée de Léopold Cavalière, l’ailier de 24 ans, qui a fait toute sa carrière professionnelle à Pau jusque-là. Le natif d’Albi a signé pour les trois prochaines saisons et tournait cette saison à 3,9 points, 4,2 rebonds et 7,5 d’évaluation avec l’Elan béarnais. « Je tourne une page très importante de ma carrière, mais je suis heureux de le faire en signant à Strasbourg. Je tiens à dire que je suis très reconnaissant des personnes que j’ai croisées et côtoyées à Pau. L’Elan Béarnais sera toujours chez moi. J’y suis arrivé à 15 ans et je quitte ce club à 24 ans, ce n’est pas rien. Mais le moment est arrivé de tourner la page et je n’aurais pas pu rêver mieux comme environnement, pour un nouveau début de carrière, que la SIG Strasbourg », s’est réjoui Cavalière.

Sène quitte le BCM

De son côté, Benjamin Sène a annoncé sur Instagram qu’il quittait le BCM Gravelines-Dunkerque, avant-dernier du classement, qu’il avait rejoint il y a trois ans après avoir débuté sa carrière à Nancy. « J’ai décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le club. Je tiens à remercier toutes les personnes que j’ai pu côtoyer dans ce club pendant ces 3 années, ceux qui sont partis et ceux qui sont toujours là. Je fais une dédicace spéciale pour les fans qui nous ont suivi et soutenus pendant ces années dans les hauts comme dans les bas. Je retiendrai bien évidemment les matchs très spéciaux pour le club, les derbys face au Portel, mais les matchs qui m’auront le plus marqués seront évidemment les matchs de carnaval c’est une ambiance bien différente de n’importe quel autre match. Ce club et cette ville resteront spéciales pour moi et ma femme car c’est ici que nous avons accueilli notre fille Mya et qu’elle a commencé à grandir », écrit le meneur, qui fêtera ses 26 ans mercredi prochain. Le nom de son prochain club n'a pas encore été dévoilé.