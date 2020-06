Elite – ASVEL : TJ Parker aux commandes !

Assistant-coach à l’ASVEL depuis 2014, TJ Parker va faire le grand saut ! Comme le révèle L'Equipe, le petit frère de Tony Parker, âgé de 36 ans, va être nommé coach principal de l’équipe championne de France 2019 et co-leader de Jeep Elite au moment de l’arrêt de la saison 2019-20 pour cause de pandémie de coronavirus. Le natif de Valenciennes aurait dû être le numéro un sur le banc de l’ASVEL en 2021, à l’issue du contrat de Zvezdan Mitrovic, mais le coach monténégrin est en cours de licenciement. Arrivé en provenance de Boulogne-Levallois, Frédéric Fauthoux sera l’assistant de TJ Parker. Dans les colonnes de L’Equipe, le président de l’ASVEL, Tony Parker, confie qu’il a étudié les candidatures de trois coachs (un Lituanien, un Israélien et un Macédonien) après avoir acté le départ de Zvezdan Mitrovic, mais il a finalement préféré jouer la carte française, avec son frère, qui prend donc les commandes du club un an avant la date prévue.

Tony Parler : "C'est le bon moment pour TJ"

« Je trouve que c’est le bon moment pour TJ, il a bien appris pendant huit ans. C’est le bon timing. Pour moi, il n’y a pas vraiment de surprise. J’avais déjà dit que ce serait lui et qu’on le préparait pour ça. Je fais confiance à mon instinct et je pense que TJ est prêt. On en a beaucoup parlé dans le club, j’en ai parlé avec les leaders de l’équipe, que ce soit Charles Kahudi et Antoine Diot. Je me sens très confortable avec cette décision. (…) Avec son expérience, Freddy Fauthoux est la personne parfaite pour épauler TJ. On a eu des très bonnes discussions avec lui, j’ai toujours été clair. Il est plus que motivé par le challenge de l’ASVEL et l’aventure Euroligue. Il connaît sa place, il y a zéro problème», détaille Tony Parker dans les colonnes du quotidien sportif.

TJ Parker a déjà assuré deux fois l'intérim

TJ Parker, ancien arrière de Paris, de Nancy (où il a été sacré champion de France en 2008) et de l’ASVEL, a déjà eu l’occasion de coacher l’ASVEL à deux reprises :Le voici désormais en première ligne, et son frère Tony a déjà prévenu qu’il ferait passer le club avant la famille en cas de mauvais résultats…