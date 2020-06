Elite - ASVEL : Moustapha Fall revient en France

Quelques heures après Norris Cole, et quelques jours après Paul Lacombe, l’ASVEL a annoncé l’arrivée d’un troisième joueur pour la saison prochaine. Il s’agit de Moustapha Fall, le pivot français de 2,18m. Âgé de 28 ans, le Parisien a été formé à Poitiers, dont il a porté les couleurs de 2011 à 2014, avant de changer de club chaque été : Monaco, Antibes, Chalon, Sakarya (Turquie), Kuban Krasnodar (Russie) et Ankara (Turquie). L’international français (12 sélections depuis novembre 2017) revient donc en Jeep Elite, où sa taille impressionnante devrait faire des dégâts dans la raquette, et il va surtout jouer en Euroligue pour la première fois de sa carrière.

"Un grand bonheur"

« Moustapha est un joueur hors normes que nous suivons attentivement depuis de longues années et avec qui nous étions déjà tout proche de trouver un accord en 2018. Voir un nouvel international français rejoindre l’ASVEL est un grand bonheur, c’est le signe que notre projet a du sens, que les meilleurs joueurs français adhèrent à celui-ci. Nous sommes convaincus que Moustapha aura un impact majeur en Jeep Elite et qu’il saura vite convaincre pour ses débuts en Euroligue », s’est réjoui Gaëtan Muller, le président délégué de l’ASVEL. Moustapha Fall, qui a disputé la plupart des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2019, n’a en revanche pas joué le Mondial en Chine. En février dernier, il a joué les deux rencontres de qualification pour l’Euro 2021 (finalement décalé à 2022). Il tournait cette saison à 11,6 points, 7,7 rebonds et 3,3 passes en Ligue des Champions et 12 points, 8,2 rebonds et 2,1 passes en championnat avec Ankara.