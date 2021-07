Elite - ASVEL : Lighty prolonge jusqu'en 2026

❗️ Info effectif 👉 LDLC ASVEL FOR LIFE !

David Lighty choisit finalement la continuité. Ce samedi matin, via son compte Twitter officiel, le club de basket de l'ASVEL a officialisé la prolongation de contrat de son ailier américain. Une prolongation de deux années supplémentaires, avec un bail qui court désormais jusqu'en 2026. C'est ainsi que, selon toute vraisemblance,, au sein du club tout juste sacré de nouveau champion de France. Un club également désormais membre permanent de l'Euroligue. Une prolongation de contrat qui était pourtant bien loin d'être acquise d'avance et Lighty était même annoncé plus que jamais sur le départ, ces dernières semaines. Toujours est-il qu'il y a un an de cela, Lighty avait alors déjà prolongé son contrat jusqu'en 2024. Aujourd'hui âgé de 33 ans, David Lighty a disputé un total de 371 matchs en faveur de l'ASVEL. En tout, il a également décroché quatre titres de champion de France dont un du côté de Nanterre, en 2013, ainsi que trois Coupes de France.Lors de la dernière finale du championnat de France, c'est lui qui avait alors décroché le titre de meilleur joueur (MVP). Avant cela, Lighty, formé du côté de l'Université Buckeyes Ohio States, avait ensuite rejoint l'Europe, il y a tout juste dix ans de cela et plus précisément en 2011, d'abord en Italie, du côté de Cantu puis de Cremone. Par la suite, il avait porté le maillot de Nanterre, de 2012 à 2014, puis de Villeurbanne, une première fois, de 2014 à 2016. Avant de revenir ensuite à l'ASVEL, il était de nouveau passé du côté de l'Italie, d'abord à Trente, de 2016 à 2017 puis à Sassari en 2017. Sur le site officiel de l'ASVEL, Tony Parker, le président du club, ne pouvait que se réjouir de la nouvelle de sa prolongation : «Mais quand absolument tout le monde me dit : « Il faut le garder », alors on fait tout pour ! David terminera sa carrière chez nous, aura son maillot retiré, une célébration à la hauteur de ce qu’il a apporté etc… Mais avant cela, il va continuer à nous faire gagner des titres et nous apporter quotidiennement de la joie et du bonheur ! »