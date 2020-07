Elite – ASVEL : Howard va rejoindre l'ASVEL

William Howard et Villeurbanne sont tombés d'accord sur un contrat de deux ans. L'ancien ailier du Limoges CSP va découvrir l'Euroleague et disposera d'une clause libératoire pour la NBA.

— Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) July 6, 2020

Deux matchs avec Houston cette saison

Un international français de plus à l’ASVEL ! Aux côtés d'Antoine Diot, Paul Lacombe, Charles Kahudi, Guershon Yabusele ou encore Moustapha Fall, c’est William Howard qui portera le maillot gris du champion de France 2019. L’ailier de 26 ans va en effet s’engager pour les deux prochaines saisons avec l’ASVEL, annonce le journaliste Matthieu Marot, spécialiste du CSP Limoges, club dont William Howard avait porté le maillot entre 2017 et 2019, avant de partir aux Etats-Unis.Il était également suivi par Monaco, mais la perspective de jouer la plus grande compétition européenne l’a convaincu, même si la concurrence sera rude, avec notamment David Lighty, Charles Kahudi ou Paul Lacombe.En attendant, William Howard, qui dispose d’un contrat « two ways » avec Houston, qui lui permet de faire l’aller-retour entre la NBA et la Ligue de Développement, espère terminer la saison avec les Rockets lors de la reprise à Orlando le 30 juillet.L'été dernier, il avait participé au camp d'entraînement de Utah Jazz, avant d'être coupé avant le début de saison.