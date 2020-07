Elite – ASVEL : Howard clôt le recrutement de l'ASVEL

Le recrutement de l’ASVEL est terminé ! En annonçant ce jeudi la signature pour les deux prochaines saisons de William Howard, le club champion de France 2019 a fini son mercato estival, qui l’a vu recruter Allerik Freeman, Paul Lacombe, Moustapha Fall, Kevarrius Hayes, Matthew Marsh et Norris Cole. Comme annoncé depuis dix jours, William Howard va donc quitter la NBA pour revenir en Jeep Elite, lui qui a porté les couleurs de Limoges entre 2017 et 2019, avant de tenter l’aventure outre-Atlantique. « Après le départ de Livio (Jean-Charles, à l’Olympiakos, ndlr), nous avons dû réagir vite et nous sommes ravis d’avoir trouvé cet accord avec William. Sa polyvalence va nous être très utile dans toutes les compétitions. C’est un nouveau joueur « local » qui arrive chez nous, un nouveau joueur français « référencé » et potentiel NBA qui nous rejoint, et c’est une grande fierté ! », s’est réjoui Gaëtan Muller, le président délégué de l’ASVEL.

Zéro point en NBA cette saison pour Howard

William Howard va donc découvrir l’Euroligue la saison prochaine. En attendant, le natif de Montbrison, qui dispose d’un contrat « two ways » avec Houston, qui lui permet de faire l’aller-retour entre la NBA et la Ligue de Développement, espère terminer la saison avec les Rockets lors de la reprise à Orlando le 30 juillet. Cette saison, le Français n’a joué que deux matchs en NBA, en février, sans marquer le moindre point (2 rebonds et 1 passe au total). L'été dernier, il avait participé au camp d'entraînement de Utah Jazz, avant d'être coupé avant le début de saison.