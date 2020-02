Elite - ASVEL : Edwin Jackson retourne à Madrid

Jackson chez le dernier de Liga

Ce devrait être le retour de l’enfant prodigue. Parti de l’ASVEL en 2014, Edwin Jackson était revenu en grande pompe l’été dernier, avec un contrat de quatre ans à la clé. Mais le retour de l’arrière de 30 ans ressemble fort à un échec. dans une interview au Progrès dimanche dernier , jour du match contre Boulogne-Levallois à l’Astroballe, et avait d’ailleurs été écarté de l’équipe pour ce match. Trois jours plus tard, le club présidé par Tony Parker a annoncé qu’il prêtait son joueur, à sa demande, à son ancien club de l’Estudiantes Madrid. « Non content de son temps de jeu à LDLC ASVEL, Edwin JACKSON a émis le souhait d’être prêté jusqu’à la fin de la saison. La direction du club a accepté d’accéder à sa demande et Edwin terminera donc la saison à Estudiantes Madrid, son ancien club » dit le club dans un court communiqué.Pour éviter toute polémique, le joueur a rapidement tweeté : « Je souhaite le meilleur à l’ASVEL pour la suite de la saison il n’y a aucun problème entre la direction du club et moi ou encore entre les joueurs de l’équipe et moi. Je tiens à le souligner. Merci aux personnes qui me soutiennent. A bientôt ;) »L’Estudiantes est également dernier de Liga (5v-16d), mais avec une seule victoire de retard sur le premier non-relégable. L’arrivée de l’international français ressemble donc à une bénédiction.